Exesposo de Jennifer Lopez explotó contra la artista luego de que ella criticara a todas sus exparejas: “El problema eres tú”

El pasado matrimonial de Jennifer López volvió a generar polémica en la esfera pública. Ojani Noa, quien fue su primer esposo, lanzó un fuerte discurso en Instagram, recientemente, desatando una gran cantidad de acusaciones contra la cantante y actriz, de 56 años. El centro de la disputa fueron las contundentes declaraciones de la reconocida estrella de Hollywood en el programa "The Howard Stern Show", en el que dijo que "nunca había sido amada" porque sus ex "no eran capaces".

Jennifer Lopez en el programa “The Howard Stern Show”. FOTO: Getty

La fuerte respuesta de Ojani Noa: “El problema eres tú”

El ex mesero, de 51 años, no tardó en reaccionar a las polémicas afirmaciones de su exesposa, con quien estuvo casado menos de un año en la década de los 90. Noa “desmanteló” la imagen de víctima que, a su juicio, López intenta proyectar. “Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu imagen de víctima,” comenzó diciendo Noa en su extenso mensaje en redes. “El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú eres quien no pudo contenerse”, expresó. En tono incisivo, el exesposo recordó las múltiples relaciones de la diva del Bronx: “Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones... Yo, por ejemplo”.

Las acusaciones de infidelidad y carrera

Noa, quien insistió en que “estaba enamorado” de la artista, afirmó que “se mudó fuera del estado para apoyarla, protegerla y cuidarla”. En un giro de las acusaciones contra la cantante oriunda de Nueva York, Noa la señaló directamente por el fin de su matrimonio. “Soy una persona increíble y cariñosa, un gran ser humano. Honesta, fiel, nunca mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé”, dijo Noa, donde añadió con contundencia: “Fui bueno contigo. Soy demasiado buena persona para ti”. El exmarido atribuyó su ruptura a las ambiciones de Jennifer López, asegurando que ella eligió que “la fama y la fortuna separaran nuestra relación”. Pero la acusación más grave fue la de una presunta infidelidad por parte de la actriz.

Noa y Lopez en diferentes espacios públicos en Hollywood. FOTO: Getty

“Decidiste mentirme, engañarme, y aunque me quedé, incluso intenté mantener el matrimonio vivo”, detalló. Noa afirmó que la cantante le rogó que mantuvieran intacta la relación “para evitar que la mala prensa se preocupara más por ella”. “Querías seguir engañándome y mintiéndome. Ya no podía aguantar más tus constantes mentiras,” afirmó Noa. “Por eso te dejé. Por eso me divorcié de ti. Di la verdad de una vez. Que la gente sepa que tú eres el problema. Deberías sentirte avergonzada, avergonzada de ti misma”, concluyó. López conoció a Noa en 1996, se casaron en febrero de 1997 y se divorciaron 11 meses después. Tras él, López se casó con Cris Judd, Marc Anthony (padre de sus gemelos, Max y Emme), y recientemente se divorció de Ben Affleck en enero de 2025.

Jennifer Lopez en una gala con Ben Affleck. FOTO: Getty