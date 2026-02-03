x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En Medellín rechazan concurso del influenciador Yeferson Cossio que ofrece cirugías estéticas como premio

Yeferson Cossio anunció a través de sus redes sociales todos los premios que entregaría a quienes participen en el concurso que difundiría en sus plataformas.

  • El influenciador Yeferson Cossio está siendo altamente criticado por los premios que pretende entregar en su reality, del cual no hay muchos detalles. FOTO: REDES SOCIALES
    El influenciador Yeferson Cossio está siendo altamente criticado por los premios que pretende entregar en su reality, del cual no hay muchos detalles. FOTO: REDES SOCIALES
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

Ofrecer cirugías plásticas como premio es una de las polémicas generadas por el influenciador antioqueño Yeferson Cossio, quien anunció a través de las redes sociales la dinámica del reality “La mujer de tus sueños”, en la que le dará premios millonarios a las seguidoras que decidan ser parte de esta actividad.

“Ustedes saben que yo estoy haciendo el reality de La mujer de tus sueños, en donde voy a dar senos, lipo, transferencia de grasita, diseño de sonrisa cerámico, o sea, el más top que hay. Voy a hacer un súper reality”, dijo el antioqueño sobre el concurso que se emitiría en sus redes sociales.

Indicó que serían entre tres y cuatro las mujeres que podrían verse beneficiadas por estos procedimientos, siempre y cuando terminen siendo las ganadoras del concurso que realizará, del cual aún no se ha informado la dinámica ni tampoco la fecha de inicio. Tampoco se tienen claros los parámetros para participar.

Lo que sí informó Cossio también es que no solo serán cirugías las que se les dará a las participantes. También podrían recibir “meses de ropa, meses de gimnasio, becas, perfumes, alimentación, motos, iPhones”, expresó.

Entérese: Estos son los creadores de contenido más influyentes de Colombia, según la revista Forbes

Al conocerse de este concurso, hubo revuelo no solo entre las seguidoras, quienes preguntaron los requisitos y demás para participar y no faltaron las que pidieron premios sustitutos como casas o carros.

@yefersoncossio

En mi reality TODAS ganan, ¿pero el premio mayor se lo damos a 3 o subimos a 4 personas? 😏

♬ original sound - Yef

Pero también hubo rechazo por parte de la Alcaldía de Medellín. Su secretaria de las mujeres, Valeria Molina, expresó que esto tiene la finalidad de volver a cosificar a las mujeres a través de una estética en la que se prima la belleza corporal por sobre otras cosas.

Le puede interesar: Estos son los 10 influencers más recordados por los colombianos, según estudio

“Es poner que las mujeres a través de esa estética de las cirugías, de la voluptuosidad, de los dientes hiperblancos, de modificar el cuerpo, ese estereotipo que hemos tenido en narcotráfico en nuestra ciudad, pues es la única forma de pertenecer a esta ciudad como mujer”, señaló Molina.

Al no haber claridad sobre los criterios para participar en este concurso, muchas menores de 16 años que siguen a Cossio están al tanto de lo que se necesita para participar, situación que generaría graves afectaciones sociales para ellas, de acuerdo con la secretaria de las Mujeres distrital.

“Son largas filas de mujeres desde los 16 años, o sea, también con adolescentes que están esperando durante muchas horas poder ser vistas por este reality y un grupo de jurados, y, pues, y lo que tienen que ir allá a decir es por qué son lo suficientemente feas para poder ser las ganadoras de esto”, manifestó la funcionaria.

Aunque son miles de mujeres las que están a la expectativa del reality de este influenciador, uno de los más seguidos del país con más de 13 millones en Instagram, desde la Alcaldía de Medellín esperan que se cambie el propósito del mismo, con el fin de incentivar más las cualidades de las mujeres antioqueñas por encima de la belleza.

Temas recomendados

Equidad de género
Mujeres
Redes sociales
Influencer
Cirugías
Reality
derechos de las mujeres
Secretaría de las Mujeres
Medellín
Yeferson Cossio
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida