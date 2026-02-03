En Medellín rechazan concurso del influenciador Yeferson Cossio que ofrece cirugías estéticas como premio

Ofrecer cirugías plásticas como premio es una de las polémicas generadas por el influenciador antioqueño Yeferson Cossio, quien anunció a través de las redes sociales la dinámica del reality “La mujer de tus sueños”, en la que le dará premios millonarios a las seguidoras que decidan ser parte de esta actividad.
“Ustedes saben que yo estoy haciendo el reality de La mujer de tus sueños, en donde voy a dar senos, lipo, transferencia de grasita, diseño de sonrisa cerámico, o sea, el más top que hay. Voy a hacer un súper reality”, dijo el antioqueño sobre el concurso que se emitiría en sus redes sociales.