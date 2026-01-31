“Pedían 20%: 10 para Miguel Quintero y 10 para el resto”: testigo clave contra el hermano de Daniel Quintero

Muchos de los que trabajaron con Daniel Quintero Calle en la Alcaldía de Medellín no la están pasando bien por estos días. Están llamados al banquillo de los acusados para que respondan ante jueces de la República en 10 audiencias que están teniendo lugar desde el lunes pasado y hasta el 26 de febrero por investigaciones de corrupción en distintas entidades.
La diligencia que arrancó esta semana está relacionada con el Área Metropolitana (AMVA), entidad que cofinancia obras en los diez municipios del Valle de Aburrá. Y en particular, tiene que ver con contratos de mantenimiento del Parque de las Aguas y con Bomberos de Itagüí.
El martes le imputaron cargos a Juan David Palacios, quien fue el director, durante el periodo de Quintero (2020-2023), y a las subdirectoras Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla por peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos.
La maratón de pruebas, testimonios y pesquisas ha comenzado a destapar una explosiva caja de pandora para el exalcalde Quintero.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a un testimonio que consta en el proceso, y al cual la Fiscalía le ha dado validez, según el cual en cada contrato del AMVA se cobraba un 20% de comisión.
“10% era para Miguel y el resto para repartirlo entre ellos”, dice una testigo, y se refiere a Miguel Quintero, el hermano del entonces alcalde, y al combo de amigos que él mismo había ubicado alrededor del AMVA y de Metroparques, y entre los cuales estarían: Álvaro Villada, Jorge Enrique Liévano, María Eugenia Domínguez y Juan Pino.
La testigo, quien también era funcionaria y amiga de los implicados, menciona que esa forma de actuar además se habría replicado en el Instituto de Deporte y Recreación (Inder) y en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), otras dos dependencias de la administración de Medellín en las que Miguel Quintero, el hermano del alcalde, también daba órdenes.