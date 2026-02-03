“Pipe Tuluá”: la sangrienta historia del cabecilla que quería colarse a la “paz total” y terminó preso en Estados Unidos

En una cárcel de Estados Unidos pasó la noche uno de los peores criminales de la última década en Colombia, quien desde una celda aterrorizó a los funcionarios del Inpec que lo custodiaban y trató de colarse a la “paz total” con gestiones en el mundo político y penitenciario.
Se trata de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, quien a pesar de tener poca relevancia en el tráfico internacional de narcóticos, terminó usado con fines diplomáticos por la Casa de Nariño, y servido en bandeja de plata como un aperitivo antes de la cumbre entre Gustavo Petro y Donald Trump.
La orden era clara: que su extradición coincidiera con la cita de los mandatarios en Washington, acordada para las 11:00 a.m. de este martes, con el propósito de presentarlo como un logro más en la lucha contra el crimen organizado, un aspecto que los norteamericanos tanto han cuestionado desde que Trump llegó al poder.
Por eso, a las 2:00 de la madrugada arribó un grupo de 70 uniformados de la Dijín e Interpol a la estación de Policía Los Mártires, en Bogotá, para quitarle la cobija a Marín y transportarlo con un robusto esquema de seguridad hacia el aeropuerto.
Dos horas más tarde despegó en un avión de la DEA, rumbo a una Corte del Distrito Este de Texas, que solicitó su extradición por conspiración para importar y distribuir cocaína en ese país.
“Este resultado demuestra que el narcotráfico no encuentra refugio ni fronteras seguras. Colombia es un socio confiable y seguirá trabajando con los Estados Unidos desde el respeto, la cooperación y los hechos, protegiendo a los ciudadanos y asfixiando a quienes viven del crimen”, publicó en su cuenta de X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tanto en español como en inglés, como para que no quedara duda de a quién estaba dirigido el mensaje.
¿Pero cómo fue que “Pipe Tuluá”, un sicario parido en las calles del centro del Valle, terminó convertido en un pez gordo para las autoridades?