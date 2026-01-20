x

“Hay que dejar que los hijos cometan errores”: David Beckham en entrevista tras fuertes declaraciones de su hijo

David Beckham evitó responder este martes a una pregunta sobre la ruptura con su hijo Brooklyn durante su participación en Squawk Box, de CNBC. Aunque sus declaraciones se centraron en el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes, varios medios interpretaron sus palabras como una posible alusión al conflicto familiar que estalló un día antes.

  • David Beckham fue consultado por la prensa sobre la polémica declaración de su hijo Brooklyn, sin responder a las preguntas. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
hace 5 horas
David Beckham concedió este martes 20 de enero una entrevista al programa financiero Squawk Box, de CNBC, durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), donde asistió en su rol de Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, además de socio de Authentic Brands Group y copropietario del Inter Miami CF.

Se trató de su primera entrevista pública desde que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, difundiera un explosivo mensaje en redes sociales en el que afirmó no querer reconciliarse con sus padres. No obstante, el exfutbolista no hizo ninguna referencia explícita al conflicto familiar.

En contexto: “Es mi familia la que me ha controlado”: Brooklyn Beckham estalla y cuenta todo sobre el distanciamiento con sus padres

Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales... Para bien y para mal. Hoy en día, a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso”, dijo Beckham. Añadió que ha intentado educar a sus hijos en el uso responsable de estas plataformas y señaló: “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”.

Si bien estas declaraciones fueron interpretadas por algunos medios como una posible alusión a la situación con Brooklyn, Beckham evitó referirse directamente a las acusaciones lanzadas por su hijo.

El conductor del programa, Andrew Ross Sorkin, también le preguntó por el constante escrutinio mediático que enfrenta y si considera más fácil vivir en el Reino Unido o en Estados Unidos. “Voy a tener que mantenerme en la cuerda floja; me encanta vivir en ambos lugares. Amo mi país y donde crecí, pero siempre quise vivir en Estados Unidos y también amo Estados Unidos”, respondió.

Otros cuestionamientos

Sin embargo, el momento más comentado ocurrió fuera del set. De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales y reportes de medios británicos, Beckham guardó silencio cuando un periodista de Sky News le preguntó directamente si tenía un mensaje para Brooklyn o si le molestaba que los asuntos familiares se ventilaran públicamente. Tras la pregunta, el exfutbolista se retiró sin responder.

El episodio se produjo durante su llegada al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Ni él ni su esposa, Victoria Beckham, han hecho comentarios directos sobre las declaraciones de su hijo

El mensaje de Brooklyn Beckham

Un día antes, el lunes 19 de enero, Brooklyn Beckham publicó un extenso mensaje en Instagram en el que afirmó que no busca una reconciliación con su familia. En el texto, aseguró que durante años guardó silencio, pero que decidió hablar tras lo que describió como una “ruptura masiva de confianza”.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió el joven de 26 años, quien también defendió a su esposa, Nicola Peltz, y negó que ella lo manipule.

Brooklyn acusó a sus padres de intentar interferir en su relación y de controlar la narrativa mediática sobre su vida. Además, relató episodios ocurridos antes y durante su boda en 2022, que —según dijo— lo hicieron sentir “humillado”.

Hasta el momento, el resto de los miembros de la familia Beckham tampoco ha emitido declaraciones públicas sobre el conflicto.

