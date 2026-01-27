x

Denuncian agresión en show de Bad Bunny: hombre habría orinado al público

Una denuncia viral en redes sociales empañó el concierto de Bad Bunny en Medellín: una asistente aseguró que un hombre orinó sobre varios espectadores y que nadie intervino para detenerlo. Esto fue lo que pasó.

    La denuncia fue hecha por una usuaria de TikTok y se viralizó rápidamente en redes sociales. FOTO: captura de video, Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Lo que debía ser una noche de música y celebración en el concierto de Bad Bunny en Medellín terminó en indignación para una joven y su familia. A través de un video publicado en TikTok, la asistente denunció que un hombre presuntamente orinó sobre ellos en medio del público, durante el cierre del evento.

Conozca: ¡Un buen billete! Conciertos de Bad Bunny habrían movido $92.050 millones en taquilla

Según su testimonio, el hecho ocurrió mientras sonaba una de las últimas canciones del espectáculo. En un primer momento sintió que le cayó líquido en la cabeza y los brazos, pero segundos después su tía le advirtió que no se trataba de agua. “Un señor se nos había orinado encima, literalmente”, relató la joven en redes sociales. Otra persona ubicada cerca también habría resultado afectada.

La denunciante aseguró que, pese a los reclamos de quienes estaban alrededor, los acompañantes del hombre lo habrían protegido y ayudado a ocultarse, evitando que fuera confrontado. Además, criticó la falta de reacción del personal de seguridad dentro del recinto. “Fue como si no pasara nada. Nadie vino a ayudarnos”, afirmó.

@by_niita

♬ sonido original - Nita✨🧿

El video se volvió viral y abrió un nuevo debate sobre la seguridad y el comportamiento ciudadano en eventos masivos, especialmente en una ciudad que en los últimos años ha sido sede de conciertos de talla internacional. Hasta ahora, los organizadores no se han pronunciado sobre el caso, mientras usuarios en redes exigen identificar al responsable.

