Denuncian agresión en show de Bad Bunny: hombre habría orinado al público

Lo que debía ser una noche de música y celebración en el concierto de Bad Bunny en Medellín terminó en indignación para una joven y su familia. A través de un video publicado en TikTok, la asistente denunció que un hombre presuntamente orinó sobre ellos en medio del público, durante el cierre del evento.

Según su testimonio, el hecho ocurrió mientras sonaba una de las últimas canciones del espectáculo. En un primer momento sintió que le cayó líquido en la cabeza y los brazos, pero segundos después su tía le advirtió que no se trataba de agua. “Un señor se nos había orinado encima, literalmente”, relató la joven en redes sociales. Otra persona ubicada cerca también habría resultado afectada.

La denunciante aseguró que, pese a los reclamos de quienes estaban alrededor, los acompañantes del hombre lo habrían protegido y ayudado a ocultarse, evitando que fuera confrontado. Además, criticó la falta de reacción del personal de seguridad dentro del recinto. “Fue como si no pasara nada. Nadie vino a ayudarnos”, afirmó.