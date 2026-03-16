Arrancó la ruta directa Medellín–Bucaramanga de Wingo con tres frecuencias semanales

La aerolínea de bajo costo Wingo inauguró este lunes oficialmente su nueva ruta directa entre Medellín y Bucaramanga, una apuesta con la que busca fortalecer la conectividad regional en Colombia y ampliar las alternativas de viaje entre estas dos ciudades para el turismo, los negocios y el comercio. La nueva conexión aérea comenzó operaciones hoy lunes 16 de marzo de 2026 y contará con tres frecuencias semanales, programadas los lunes, miércoles y viernes. Con esta apertura, la aerolínea continúa con su plan de expansión doméstica, que busca responder a una demanda creciente de rutas directas entre regiones del país sin necesidad de pasar por Bogotá, el principal hub aéreo nacional. Siga leyendo: Wingo estrenó ruta Medellín–Caracas y fortalece la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela

Tres vuelos semanales y tarifas desde $105.000 por trayecto

Así las cosas, la ruta Medellín–Bucaramanga operará con tres frecuencias semanales, una programación pensada para facilitar los desplazamientos por turismo, viajes corporativos, visitas familiares y negocios entre Antioquia y Santander. Los tiquetes ya se encuentran disponibles para la venta a través de la página oficial de la aerolínea, con tarifas desde $105.000 por trayecto, incluyendo tasas e impuestos. La nueva conexión busca convertirse en una alternativa competitiva dentro del mercado aéreo regional, especialmente en un contexto en el que los viajeros buscan rutas directas y precios accesibles.

La inauguración oficial de la ruta se realizó este lunes en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

La inauguración oficial de la ruta se realizó este lunes en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, la principal terminal aérea que sirve a Medellín y al área metropolitana del Valle de Aburrá. El evento contó con la participación de directivos de la aerolínea y autoridades aeroportuarias, entre ellas el gerente del aeropuerto, Javier Benítez. Durante la presentación se destacó que la nueva ruta permitirá acercar de forma directa a dos ciudades con fuertes vínculos comerciales, empresariales y turísticos.

Wingo busca ampliar las opciones de viaje desde Medellín