Arrancó la ruta directa Medellín–Bucaramanga de Wingo con tres frecuencias semanales

La aerolínea de bajo costo Wingo inauguró este lunes oficialmente su nueva ruta directa entre Medellín y Bucaramanga, una apuesta con la que busca fortalecer la conectividad regional en Colombia y ampliar las alternativas de viaje entre estas dos ciudades para el turismo, los negocios y el comercio.
La nueva conexión aérea comenzó operaciones hoy lunes 16 de marzo de 2026 y contará con tres frecuencias semanales, programadas los lunes, miércoles y viernes.
Con esta apertura, la aerolínea continúa con su plan de expansión doméstica, que busca responder a una demanda creciente de rutas directas entre regiones del país sin necesidad de pasar por Bogotá, el principal hub aéreo nacional.
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