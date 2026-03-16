Fotos | ¡Totazo duro! Así quedó la camioneta a nombre de Dímelo Jara que habría atropellado a ciclista en la Av. Regional

Un siniestro vial ocurrido a la altura de Fucot en la avenida Regional, en Medellín, tuvo como protagonistas a un ciclista y a una persona que iba a bordo de una camioneta que estaba a nombre de Santiago Jaramillo, conocido en la industria musical como Dímelo Jara.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo y, de acuerdo con el reporte de las autoridades, quien conducía la camioneta registró grado 1 de embriaguez luego de que se le practicara la prueba de alcoholemia.

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El vehículo, que fue detectado por las cámaras operadas por agentes desde el Centro de Control de Tránsito, fue detenido a la altura del centro de espectáculos La Macarena, allí agentes de la Policía y Tránsito realizaron el respectivo trámite.