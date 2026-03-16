Millonarios y Nacional: duelo para cerrar la herida de la Sudamericana que quedó en el verde. ¿Dónde verlo y a qué hora?

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán nuevamente en un clásico cargado de historia y emociones, esta vez por la Liga BetPlay, este martes desde las 8:30 p.m. con transmisión de Win Sports+. Además, llega con el antecedente reciente que aún duele en la hinchada verdolaga: la eliminación de la Copa Sudamericana tras perder 3-1 ante el equipo azul, resultado que frustró el principal objetivo del semestre y generó indignación entre los seguidores del campeón colombiano.
El partido se jugará en el estadio El Campín, donde Atlético Nacional buscará desquitarse y mantener su liderazgo en la tabla. Actualmente, el equipo verdolaga llega como líder con 24 puntos y un partido menos, mientras que Millonarios suma 14 unidades y necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.