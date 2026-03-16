Millonarios y Nacional: duelo para cerrar la herida de la Sudamericana que quedó en el verde. ¿Dónde verlo y a qué hora?

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán nuevamente en un clásico cargado de historia y emociones, esta vez por la Liga BetPlay, este martes desde las 8:30 p.m. con transmisión de Win Sports+. Además, llega con el antecedente reciente que aún duele en la hinchada verdolaga: la eliminación de la Copa Sudamericana tras perder 3-1 ante el equipo azul, resultado que frustró el principal objetivo del semestre y generó indignación entre los seguidores del campeón colombiano. El partido se jugará en el estadio El Campín, donde Atlético Nacional buscará desquitarse y mantener su liderazgo en la tabla. Actualmente, el equipo verdolaga llega como líder con 24 puntos y un partido menos, mientras que Millonarios suma 14 unidades y necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El antecedente más reciente en Bogotá entre ambos equipos data del 5 de junio de 2025, en los cuadrangulares semifinales, cuando empataron 0-0. Ahora, con el estadio lleno y la rivalidad intacta, se espera un clásico intenso y vibrante. Más allá de la rivalidad, Millonarios llega con la necesidad de sumar los tres puntos para mantenerse en la lucha por la clasificación. Este escenario hace que el duelo tenga un peso estratégico y emocional para ambos conjuntos.

Precauciones en las tribunas Las autoridades deberán estar atentas para evitar situaciones que se han repetido en otros estadios del país, donde algunos aficionados han intentado identificar y expulsar a hinchas rivales que asisten camuflados. Estos hechos, que en ocasiones derivan en agresiones, se han presentado en ciudades como Ibagué durante la final de 2022 y más recientemente el 4 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot, durante un partido de la Copa Sudamericana.