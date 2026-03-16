Tres niños llegaron de estudiar y encontraron a sus papás muertos en una casa en Rionegro, Antioquia

Tres menores que estudiaban en una institución educativa de la vereda Los Pinos, de Rionegro, llegaron a su casa después de terminar su jornada académica a la espera de ser recibidos por sus padres. Sin embargo, al abrir la puerta se encontraron con que ambos estaban muertos en la cama y en la vivienda un intenso olor a gas.
Los hechos ocurrieron este fin de semana en esta vereda de la zona rural de Rionegro, cuando los fallecidos, al parecer, estaban cocinando una morcilla. Por circunstancias que no son del todo claras, los dos adultos de la propiedad estaban en la cama e inhalaron altas cantidades de este gas propano, lo que les provocó la muerte.