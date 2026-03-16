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Tres niños llegaron de estudiar y encontraron a sus papás muertos en una casa en Rionegro, Antioquia

La muerte se habría provocado por la excesiva inhalación de gas propano mientras estaban cocinando. En el hecho también fallecieron las mascotas de la familia.

  • Personal del Cuerpo de Bomberos de Rionegro atendieron la emergencia que llevó a la muerte de una pareja de esposos en este municipio del Oriente antioqueño. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS RIONEGRO
    Personal del Cuerpo de Bomberos de Rionegro atendieron la emergencia que llevó a la muerte de una pareja de esposos en este municipio del Oriente antioqueño. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS RIONEGRO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Tres menores que estudiaban en una institución educativa de la vereda Los Pinos, de Rionegro, llegaron a su casa después de terminar su jornada académica a la espera de ser recibidos por sus padres. Sin embargo, al abrir la puerta se encontraron con que ambos estaban muertos en la cama y en la vivienda un intenso olor a gas.

Los hechos ocurrieron este fin de semana en esta vereda de la zona rural de Rionegro, cuando los fallecidos, al parecer, estaban cocinando una morcilla. Por circunstancias que no son del todo claras, los dos adultos de la propiedad estaban en la cama e inhalaron altas cantidades de este gas propano, lo que les provocó la muerte.

En este hecho perdieron la vida Katherine Burgos Sánchez, de 32 años, y Miguel Antonio Niquepa Sánchez, de 35, al igual que los dos caninos que estaban dentro de la propiedad.

Entérese: Qué tragedia: madre y sus tres hijos murieron, al parecer, tras inhalar un gas tóxico en su vivienda en medio de un corte de energía

Luego de ver a sus padres sin signos vitales, los menores corrieron donde vecinos para pedir ayuda y estos acudieron para cerrar las llaves de los cilindros y hacer una primera evaluación de los padres de los menores.

De inmediato llamaron al personal del Cuerpo de Bomberos de Rionegro, quienes ingresaron a la propiedad y confirmaron la muerte de estos dos adultos y de los caninos por la inhalación de este combustible.

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Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de estas dos personas y dejaron el hecho como una muerte por inhalación.

Tras lo ocurrido con Kathehine y Miguel Antonio, desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Rionegro iniciaron todo un proceso de acompañamiento a los dos menores, de la mano con la Comisaría de Familia, atendiéndolos desde todos los frentes.

Así mismo, desde el Cuerpo de Bomberos de Rionegro hicieron el llamado a las personas a tener cuidado con estos cilindros de gas y a hacer revisiones periódicas, teniendo en cuenta los riesgos que este combustible puede generar.

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