Claudia Lozano reveló el dramático momento que vivió en UCI: “Me despedí y pensé que me iba”

Claudia Lozano, periodista y presentadora antioqueña de Noticias Caracol y del programa Show Caracol, ha atravesado varios momentos difíciles en su vida que la han dejado entre la espada y la pared.

Uno de los más complejos ocurrió en 2025, cuando presentó complicaciones tras practicarse una cirugía abdominal en una clínica de Bogotá. La intervención, que se extendió por más de siete horas, tuvo complicaciones que obligaron a trasladarla a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Lea también: Claudia Lozano, presentadora de Noticias Caracol, está en UCI tras una cirugía abdominal

Sin embargo, ese no sería el único episodio de salud que enfrentó Claudia Lozano, pues ese mismo año sufrió una trombosis venosa que requirió una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos.

En el pódcast Charlas divinas, de July del Río y Mafe García, la presentadora confesó que padece Endometriosis y que descubrió esta enfermedad mientras trabajaba en Canal Caracol.

“Me hice tratamientos y me realizaron cirugías. Pero es una enfermedad que ha sido sumamente agresiva conmigo, porque ha migrado a varios órganos, como los riñones y el hígado. Me ha generado muchísimo dolor”, expresó.