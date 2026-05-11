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Claudia Lozano reveló el dramático momento que vivió en UCI: “Me despedí y pensé que me iba”

La modelo ha enfrentado varios quebrantos de salud y es paciente de Endometriosis, una enfermedad contra la que ha luchado a lo largo de su vida.

  • Claudia Lozano habló de su enfermedad y de la vez que fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. FOTOS: @claudialozanooficial
    Claudia Lozano habló de su enfermedad y de la vez que fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. FOTOS: @claudialozanooficial
El Colombiano
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hace 1 hora
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Claudia Lozano, periodista y presentadora antioqueña de Noticias Caracol y del programa Show Caracol, ha atravesado varios momentos difíciles en su vida que la han dejado entre la espada y la pared.

Uno de los más complejos ocurrió en 2025, cuando presentó complicaciones tras practicarse una cirugía abdominal en una clínica de Bogotá. La intervención, que se extendió por más de siete horas, tuvo complicaciones que obligaron a trasladarla a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Lea también: Claudia Lozano, presentadora de Noticias Caracol, está en UCI tras una cirugía abdominal

Sin embargo, ese no sería el único episodio de salud que enfrentó Claudia Lozano, pues ese mismo año sufrió una trombosis venosa que requirió una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos.

En el pódcast Charlas divinas, de July del Río y Mafe García, la presentadora confesó que padece Endometriosis y que descubrió esta enfermedad mientras trabajaba en Canal Caracol.

“Me hice tratamientos y me realizaron cirugías. Pero es una enfermedad que ha sido sumamente agresiva conmigo, porque ha migrado a varios órganos, como los riñones y el hígado. Me ha generado muchísimo dolor”, expresó.

Claudia Lozano es paciente de Endometriosis

A pesar de los intensos dolores que sentía Lozano mientras presentaba, continuaba con su trabajo y se negaba a irse a casa o a tomar una licencia. No obstante, llegó un momento en el que ya no soportaba esos malestares. “Me levanté un día a las 4:00 de la mañana y sentí un dolor que me tiró al piso... y el dolor era cada vez más fuerte y yo estaba sola”, contó.

Entérese: Claudia Lozano, presentadora de Caracol, recordó su paso por una UCI y reconoció que en algún momento quiso morir

Ella quedó inconsciente en el hospital y luego despertó en la UCI, donde permaneció por casi tres semanas. “Yo le dije a Dios que estaba cansada, que no quería volver a la clínica porque no quería seguir sintiendo dolor. Es un dolor que llevo sintiendo desde hace muchos años y cada vez era más fuerte”, confesó.

“Lo que hice fue despedirme y agradecerle por todo lo que ha hecho y por lo que me ha dado. Yo entregué mi vida y le dije a Dios: ‘No quiero despertar. Si tú me preguntas a mí, ya no quiero vivir, porque el dolor no para’”, añadió Lozano.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Claudia Lozano estuvo en la UCI?
Fue hospitalizada en UCI en 2025 por complicaciones tras una cirugía abdominal y una trombosis venosa, asociadas a su diagnóstico de endometriosis.
¿Qué enfermedad tiene Claudia Lozano?
La presentadora padece Endometriosis, una enfermedad crónica que causa dolor intenso y puede afectar varios órganos.

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