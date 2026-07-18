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Video | Diputados de España rechazaron visita de Rodrigo Londoño a ese país: “pedimos que no vuelva a suceder”

En la Cámara de Diputados de España, varios legisladores lanzaron cuestionamientos a Enrique Santiago, quien, además de ser diputado, fue el abogado que asesoró a la guerrilla de las Farc en la negociación con Juan Manuel Santos en La Habana.

  • Manuel Mariscal Zabala, diputado de España, criticó la visita de Rodrigo Londoño, quien en la extinta Farc recibió el alias de Timochenko, al congreso del país europeo. Fotos: Captura de video @InesBetancur1 y Colprensa
    Manuel Mariscal Zabala, diputado de España, criticó la visita de Rodrigo Londoño, quien en la extinta Farc recibió el alias de Timochenko, al congreso del país europeo. Fotos: Captura de video @InesBetancur1 y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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La salida del país de Rodrigo Londoño, excabecilla de las Farc reconocido con el alias de Timochenko, no solo causó polémica en Colombia. En España, país que visitó el exlíder guerrillero, también hubo cuestionamientos, principalmente dirigidos a Enrique Santiago, diputado de esa nación que conserva un vínculo con el integrante del partido Comunes.

El firmante del acuerdo de paz salió del país la semana pasada con una autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y regresó el 14 de julio. Su salida se dio para la participación en un foro organizado por la Izquierda Unida Federal para hablar sobre la experiencia de aquel proceso realizado con el gobierno de Juan Manuel Santos y que terminó en la firma del tratado que ya cumple 10 años.

Dicha salida de Londoño a España generó críticas dirigidas a la JEP, que le dio el respectivo permiso. Esos señalamientos provenientes principalmente de la oposición cuestionaban que dicho viaje fuera con el pretexto de solicitar asilo en Europa, esto sin haber recibido sanción ni penas por los crímenes cometidos en Colombia.

Sin embargo, las críticas a ese viaje no se presentaron solo en el territorio nacional. En la Cámara de Diputados de España, varios legisladores también mostraron su inconformidad con que Londoño hubiera estado en ese país e inclusive hubiera pisado las instalaciones del Parlamento español.

Uno de los que cuestionaron esa visita fue el diputado del partido Vox, Manuel Mariscal Zabala, quien en medio de su intervención apuntó contra Enrique Santiago, diputado español de la coalición Sumar.

“Señor Enrique Santiago, le veo a usted muy nervioso, muy enfadado. ¿Esto por qué es? ¿Porque sus amigos de la Farc han perdido en Colombia? Ya no mandan”, expresó Mariscal Zabala, agregando que Santiago “tenía muchos intereses en Colombia”.

Lea también: ¿De la Espriella puede meter a la cárcel a Rodrigo Londoño alias Timochenko?

En su declaración, Mariscal recordó la investigación que actualmente sufre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se le halló un lote de joyas que el exgobernante alega que fue recibido como regalo institucional de Arabia Saudita.

“Nos hemos enterado de que a Zapatero le pagaban con joyas millonarias. ¿A usted cómo le pagaban? ¿No lo puede aclarar? La semana pasada usted trajo aquí al líder de la banda terrorista de las Farc. Le paseó aquí por el Congreso de los Diputados”, mencionó el diputado.

El legislador de Vox cuestionó los motivos de la visita de Londoño a territorio español. “Sabemos que Delcy Rodríguez trajo moletas. Este señor, Timochenko, ¿qué trajo?”, preguntó.

Mariscal hizo un llamado para que no se volviera a repetir visitas similares al congreso español. “Nos gustaría saber si la presidencia de las Cortes le puso alfombra roja o pasó el detector de metales y también algún control antidroga (...) Insisto que aquí en el Congreso de los Diputados se está expulsando a españoles por hacer preguntas y usted le trae a un terrorista de Colombia. Esto hay que denunciarlo y pedimos a la presidencia de esta Cámara que no vuelva a suceder”, concluyó su cuestionamiento sobre la visita de Londoño.

Por otra parte, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo calificó a Santiago como el “valedor del chavismo” y el asesor por convicción de “una organización terrorista que hizo del secuestro una industria, que reclutaba a niños soldados”.

Enrique Santiago es el secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y entre 2012 a 2016 fue el principal asesor jurídico del equipo negociador de las Farc, además de ser uno de los juristas claves en el diseño del modelo de la JEP. Previo a este proceso de paz también defendió en Europa a personas que eran acusadas de integrar frentes internacionales de esa guerrilla, como María Remedios García Albert, quien fue detenida tras sospecha de ser cercana a alias Raúl Reyes.

Ahora su encuentro con Rodrigo Londoño en España generó polémica en ese país y en Colombia, esto agregando que a su regreso, el líder de la extinta guerrilla mencionara que recibe invitaciones a diversos encuentros internacionales para hablar del proceso de paz. “Ya tengo casi el pasaporte lleno. No sé por qué se escandalizaron porque fui a España”.

Cabe mencionar que aunque ha recibido autorizaciones para salir del país, Londoño debe seguir atendiendo los llamados de la JEP a versiones libres y audiencias para dar declaraciones que los casos que el tribunal abra por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado en Colombia.

Siga leyendo: “Tengo el pasaporte casi lleno” y “bienvenida sea la muerte”: las frases de Timochenko que desataron polémica

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Preguntas y respuestas

¿Por qué la visita de Rodrigo Londoño generó polémica en España?
Porque varios diputados españoles criticaron que el exlíder de las Farc asistiera al Congreso de los Diputados y cuestionaron al parlamentario Enrique Santiago por mantener vínculos con él y facilitar su presencia.
¿Por qué la JEP autorizó el viaje de Rodrigo Londoño a España?
La JEP autorizó la salida para que Rodrigo Londoño participara en un foro sobre el proceso de paz con las Farc. La noticia señala que obtuvo el permiso y regresó a Colombia el 14 de julio.
¿Quién es Enrique Santiago y cuál fue su relación con las Farc?
Enrique Santiago es diputado español y secretario general del Partido Comunista de España. Entre 2012 y 2016 fue asesor jurídico del equipo negociador de las Farc y participó en el diseño del modelo de la JEP.

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