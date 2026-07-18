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Alerta por hallazgo de bandera del ELN en vía entre Boyacá y Casanare

La Fuerza Pública, con apoyo de un equipo canino, inspecciona la zona para descartar que no haya explosivos.

  • La bandera la descubrieron conductores que transitaban por el puente militar Orquídea, en la vía Sogamoso – Pajarito. Foto: Cortesía
    La bandera la descubrieron conductores que transitaban por el puente militar Orquídea, en la vía Sogamoso – Pajarito. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Ejército inspecciona el perímetro del puente Orquídea, en la vía Sogamoso – Pajarito, donde fue hallada una bandera con los colores e insignia de la guerrilla del Eln.

La búsqueda y descarte de artefactos explosivos en la zona la realizan uniformados con apoyo de equipo canino. En el lugar, los expertos determinan el contenido de un paquete que se encuentra cercano a la bandera.

Lea más: En Arauca encontraron rampas de lanzamiento de bombas para atentar contra la Fuerza Pública

La denuncia fue realizada por personas que se movilizaban por el puente y se encontraron el elemento con los colores del grupo armado ilegal.

Aunque no son frecuentes las acciones terroristas en esta vía, las autoridades han desplegado controles por todo el territorio nacional con el fin de prevenir ataques, con vísperas de la conmemoración del 20 de julio, Día de la Independencia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hallazgo específico motivó el despliegue del Ejército en el puente militar ‘La Orquídea’?
Las autoridades se desplegaron en el lugar tras hallar una bandera con los colores e insignias de la guerrilla del ELN, la cual estaba acompañada por un paquete o elemento sospechoso dejado a pocos metros de la estructura, sobre la vía que comunica a Sogamoso con Pajarito.
¿Cómo procedieron las autoridades para asegurar la zona y qué arrojaron las primeras verificaciones técnicas?
El Ejército dispuso de personal experto en antiexplosivos que, apoyado por un equipo canino especializado, realizó una inspección del perímetro para examinar el contenido del paquete sospechoso. De acuerdo con el reporte, la revisión canina inicial permitió descartar la presencia de un artefacto explosivo en el lugar.
¿Por qué las autoridades mantienen una alerta especial en las carreteras del país si este tipo de acciones no son frecuentes en esa región?
Aunque la vía Sogamoso – Pajarito no suele registrar este tipo de incidentes, el despliegue obedece a un plan de control preventivo a nivel nacional. Las Fuerzas Militares reforzaron la vigilancia con el fin de prevenir posibles ataques terroristas o propaganda armada en vísperas del 20 de julio (Día de la Independencia), una fecha patria en la que históricamente los grupos al margen de la ley intentan generar impacto mediático o alteraciones al orden público.

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