“Es mi familia la que me ha controlado”: Brooklyn Beckham estalla y cuenta todo sobre el distanciamiento con sus padres

Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham, estalló y decidió aclarar de una vez por todas las razones por las que se distanció de su familia. El primogénito del exfutbolista del Real Madrid y de la exintegrante de las Spice Girls publicó un texto a través de sus historias de Instagram para explicar que su familia es quien lo ha estado controlando y que no guardará silencio ante una situación que ya ha escalado a niveles nunca antes vistos, incluso con la contratación de abogados. Entérese: Brooklyn Beckham marca distancia: solo permitirá contacto con su familia a través de abogados Cabe recordar que el joven contrajo matrimonio en abril de 2022 con la modelo Nicola Peltz, de 31 años, en una ceremonia realizada en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, la cual generó gran polémica en redes sociales. Nicola proviene de una familia “extremadamente millonaria”, ya que su padre, Nelson Peltz, es un inversor y empresario multimillonario, además de fundador de la prestigiosa firma Trian Fund Management.

La familia Peltz, especialmente Nelson Peltz, cuenta con un patrimonio superior a los USD 1.500 millones, mientras que los Beckham tienen una fortuna estimada entre USD 660 y 680 millones, según cálculos recientes de medios locales.

Las declaraciones de Brooklyn Peltz Beckham

Cuando se casó, el hijo mayor de los Beckham cambió su nombre en Instagram a Brooklyn Peltz Beckham, la misma red social en la dijo ahora que no tiene intención alguna de reconciliarse con su familia. “He guardado silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han recurrido a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad”, escribió. Su intención es defenderse de la prensa, de los comentarios de sus padres y de las críticas en redes sociales. “Mis padres han controlado la narrativa en la prensa sobre nuestra familia. Recientemente he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras”, afirmó.

Brooklyn responsabiliza directamente a sus padres de haber intentado separarlo de Nicola, una situación que se remonta a antes de su matrimonio, pues siente que nunca recibió el apoyo suficiente, según dijo. “Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño”, señaló.