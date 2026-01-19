“Es mi familia la que me ha controlado”: Brooklyn Beckham estalla y cuenta todo sobre el distanciamiento con sus padres

Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham, estalló y decidió aclarar de una vez por todas las razones por las que se distanció de su familia. El primogénito del exfutbolista del Real Madrid y de la exintegrante de las Spice Girls publicó un texto a través de sus historias de Instagram para explicar que su familia es quien lo ha estado controlando y que no guardará silencio ante una situación que ya ha escalado a niveles nunca antes vistos, incluso con la contratación de abogados.
Cabe recordar que el joven contrajo matrimonio en abril de 2022 con la modelo Nicola Peltz, de 31 años, en una ceremonia realizada en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, la cual generó gran polémica en redes sociales. Nicola proviene de una familia “extremadamente millonaria”, ya que su padre, Nelson Peltz, es un inversor y empresario multimillonario, además de fundador de la prestigiosa firma Trian Fund Management.