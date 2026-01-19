Una bendición para el bendito: Blessd anunció que será papá junto a su novia Manuelaqm

Una nueva bendición para el bendito. Este lunes, 19 de enero, Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, utilizó sus redes sociales para compartir una noticia que tomó por sorpresa a su comunidad de seguidores: el cantante se convertirá en padre.
Le puede interesar: Peso Pluma canceló su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026 y esta fue su criticada justificación
El anuncio llegó en un momento de consolidación en la industria musical para el artista, de 25 años, quien vinculó este proceso personal con su capacidad de resiliencia frente a las críticas que también ha recibido en su camino.