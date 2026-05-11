¿Por qué Bad Bunny está compartiendo imágenes de Medellín?

La última vez que Bad Bunny pasó por Medellín fue en enero de este año cuando visitó la ciudad en medio de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour con tres fechas consecutivas en la ciudad.
Al parecer disfrutó bastante de Medellín y guardó varios recuerdos y videos en su celular que ahora acaba de compartir en su cuenta de Instagram (que particularmente tiene 0 publicaciones).
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En lo que compartió Bad Bunny se pueden ver imágenes en video de un lugar de descanso con piscina, otro de las montañas antioqueñas, un video más recorriendo Sabaneta de día, Provenza de noche.