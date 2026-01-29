¿Debimos tirar más fotos en sus conciertos?: Bad Bunny habló de su retiro en un programa estadounidense

En The Late Show with Stephen Colbert, Bad Bunny habló de la posibilidad de retirarse de la música. De acuerdo con información de TMZ, el artista puertorriqueño insinuó un eventual retiro durante esa entrevista.

Durante un cuestionario, el presentador le pidió a Benito Antonio Martínez Ocasio que describiera el resto de su vida en cinco palabras. Entre las respuestas que dio, Bad Bunny incluyó “retirado”, junto a “feliz”, “comiendo”, “tripletas” y “viviendo en Puerto Rico”. Las tripletas, uno de los platos populares de la comida callejera puertorriqueña, hicieron parte de la respuesta.

Pese a la mención del retiro, no parece haber razones inmediatas para alarmar a sus seguidores. Todo indica que esa etapa aún está lejos, aunque el artista sí contempla dejar el micrófono en algún momento de su vida.

Por estos días, Bad Bunny está enfocado en uno de los compromisos más importantes de su carrera: su participación en el Super Bowl, programado para el 8 de febrero. Aunque no se conocen muchos detalles sobre su presentación, fuentes de producción le han dicho a la prensa estadounidense que el cantante no planea usar vestido, desmintiendo rumores que circularon en los últimos días.