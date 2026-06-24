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Avatar 3 llega a Disney+: todo lo que hay que saber antes de verla

La tercera entrega de la saga de James Cameron, que generó más de 1.490 millones de dólares en taquilla, ya puede verse en streaming. La familia Sully enfrenta una nueva amenaza.

  • La película recaudó 1.490 millones de dólares en su paso por los cines. FOTO cortesía Disney
    La película recaudó 1.490 millones de dólares en su paso por los cines. FOTO cortesía Disney
El Colombiano
El Colombiano
hace 51 minutos
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James Cameron cierra el círculo de su tercera entrega de Avatar llevando la saga al streaming. La película, que recaudó 1.490 millones de dólares en cines, está disponible en Disney+ desde esta semana.

Avatar: Fuego y ceniza (Avatar: Fire and Ash) es la tercera parte de la saga de ciencia ficción y acción que Cameron ha construido durante más de una década.

La familia de Jake Sully vuelve a enfrentarse a la amenaza terrícola, esta vez agravada por una nueva alianza entre los invasores y el pueblo de las cenizas, una comunidad devota al fuego que ha rechazado las costumbres y a la diosa naturaleza de Pandora, y que ataca a otros Na’vi. La tribu del agua que acogió a los Sully también queda expuesta al peligro.

La película fue concebida junto a la segunda entrega como guiones escritos en simultáneo, lo que según los críticos acentúa la sensación de que algunos esquemas argumentales se repiten. Cameron, sin embargo, ha recurrido históricamente a los clichés como andamiaje para sostener espectáculos de gran escala y un discurso ideológico en torno a lo bélico y lo familiar.

Avatar siempre ha sido una saga ecologista y pacifista que no renuncia a la acción violenta, contradicción que la franquicia ha sabido sostener a lo largo de los años.

En esta tercera entrega asoman con más fuerza las influencias del cine western en Cameron. El director explora los costos y sacrificios de la guerra, y la dificultad de ejercer un rol familiar cuando se es una figura necesaria en el conflicto.

Son ideas que recorren la película en su forma más accesible, orientadas a un público amplio.

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Fuego y ceniza es, hasta ahora, la entrega menos taquillera de la trilogía, pero sus 1.490 millones de dólares la consolidan como un evento cinematográfico de primer nivel.

La llegada a Disney+ abre una segunda ventana para una película que mezcla acción, espectáculo visual y la tensión permanente entre la guerra y la naturaleza que define a la saga desde su primera entrega, en el año 2009.

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