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Andrea Guerrero revela que tuvo cáncer de piel: el difícil proceso que enfrentó

Una lesión aparentemente menor terminó en un diagnóstico de cáncer de piel y expuso el impacto emocional y profesional que vivió mientras enfrentaba la enfermedad.

  • Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, compartió su experiencia tras ser diagnosticada con cáncer de piel. FOTO: tomada de Instagram @andreaguerreroquintero.
    Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, compartió su experiencia tras ser diagnosticada con cáncer de piel. FOTO: tomada de Instagram @andreaguerreroquintero.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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La periodista deportiva Andrea Guerrero, presidenta del canal Win Sports, reveló que enfrentó un diagnóstico de cáncer de piel, una experiencia que, según contó, estuvo marcada tanto por el miedo a la enfermedad como por la presión personal y profesional de no detenerse.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la comunicadora de 42 años explicó que todo comenzó con una pequeña lesión en la nariz que no sanaba y que, en un principio, no le generó mayor preocupación. “De esas cosas que uno deja pasar”, relató, hasta que decidió consultar a una dermatóloga y recibió el diagnóstico. El hallazgo no solo implicó enfrentar un tratamiento médico, sino también una serie de temores relacionados con su imagen, su familia y su futuro.

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Guerrero, con más de dos décadas de trayectoria frente a cámaras, reconoció que el impacto fue mayor debido a su rol público. “La imagen pesa”, afirmó, al explicar que su apariencia ha sido parte de su identidad profesional. A esto se sumó su posición como líder dentro del canal, lo que intensificó la exigencia personal de mantenerse activa pese a la enfermedad.

En su testimonio, la periodista describió un conflicto interno durante el proceso. Por un lado, su cuerpo le pedía detenerse; por otro, su mente le exigía continuar. “Mientras mi cuerpo me pedía parar, mi cabeza me juzgaba por hacerlo”, señaló, al referirse a la presión que sentía por cumplir con sus responsabilidades laborales y personales.

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El tratamiento incluyó dos intervenciones quirúrgicas: una para extirpar el cáncer y otra para reconstruir la zona afectada. Durante ese periodo, decidió alejarse temporalmente de la vida pública, en medio de dudas sobre su fortaleza y su lugar en el ámbito profesional. “No sabía cómo mostrarme. Ni siquiera sabía cómo mirarme”, confesó.

Con el paso del tiempo, la periodista aseguró que logró reinterpretar la experiencia. Entendió que detenerse no era un fracaso, sino una necesidad frente a una situación de salud que no podía ignorar. Ese proceso de reflexión fue, según dijo, clave para asumir lo ocurrido desde otra perspectiva.

La publicación, que ha tenido amplia difusión, también incluyó un mensaje dirigido a quienes puedan estar atravesando situaciones similares. Guerrero invitó a prestar atención a las señales del cuerpo y a no postergar consultas médicas ante síntomas persistentes. “Si algo no sana, revísalo. Si algo cambia, consúltalo”, recomendó.

Su testimonio se suma a otras voces públicas que han compartido experiencias relacionadas con el cáncer, en un intento por generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y el cuidado de la salud, incluso en contextos de alta exigencia profesional.

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