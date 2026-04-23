Andrea Guerrero revela que tuvo cáncer de piel: el difícil proceso que enfrentó

La periodista deportiva Andrea Guerrero, presidenta del canal Win Sports, reveló que enfrentó un diagnóstico de cáncer de piel, una experiencia que, según contó, estuvo marcada tanto por el miedo a la enfermedad como por la presión personal y profesional de no detenerse.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la comunicadora de 42 años explicó que todo comenzó con una pequeña lesión en la nariz que no sanaba y que, en un principio, no le generó mayor preocupación. “De esas cosas que uno deja pasar”, relató, hasta que decidió consultar a una dermatóloga y recibió el diagnóstico. El hallazgo no solo implicó enfrentar un tratamiento médico, sino también una serie de temores relacionados con su imagen, su familia y su futuro.

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Guerrero, con más de dos décadas de trayectoria frente a cámaras, reconoció que el impacto fue mayor debido a su rol público. “La imagen pesa”, afirmó, al explicar que su apariencia ha sido parte de su identidad profesional. A esto se sumó su posición como líder dentro del canal, lo que intensificó la exigencia personal de mantenerse activa pese a la enfermedad.