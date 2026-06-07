En Nacional “está prohibido” dejar de creer en la remontada y la estrella: la hincha se puede ilusionar

Atlético Nacional encara este lunes uno de esos momentos que terminan por definir la esencia de los equipos grandes. La derrota 3-0 ante Junior en Barranquilla, por la ida de la final de la Liga BetPlay-I, golpeó fuerte al conjunto verdolaga, dejó heridas abiertas y sembró dudas alrededor de un plantel que desde las 5:00 p.m., enfrenta uno de los exámenes más exigentes de los últimos años.
Pero en Medellín ocurre algo particular: mientras desde afuera muchos dan la serie por sentenciada, dentro del universo verde la fe sigue intacta, como lo demostraron los hinchas en el banderazo de este domingo en el Atanasio al acompañar al equipo en la última práctica, acudiendo masivamente a la invitación del club que abrió las puertas del escenario deportivo.