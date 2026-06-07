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Colombia vale 12 veces más que Jordania: 5 futbolistas de la Selección superan el valor total de los asiáticos

El seleccionado colombiano enfrenta a Jordania por segunda vez en su historia. La anterior fue antes del Mundial Brasil 2014, cuando hizo su mejor presentación.

  • El seleccionado colombiano, dirigido por Néstor Lorenzo, es uno de los candidatos a dar pelea por ser protagonista en el Mundial 2026. Foto: Getty
    El seleccionado colombiano, dirigido por Néstor Lorenzo, es uno de los candidatos a dar pelea por ser protagonista en el Mundial 2026. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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Cinco de los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo para jugar el Mundial con Colombia valen más que la plantilla completa de la Selección de Jordania, el rival contra el que el seleccionado nacional cerrará su preparación antes de su debut en Norteamérica 2026 este domingo, cuando se enfrenten en un amistoso de San Diego, California desde las 6:00 p.m., de nuestro país.

El equipo de Jordania, que debutará en una Copa del Mundo, tiene una valorización total de 20 millones de Euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Luis Javier Suárez y Luis Díaz, figuras del seleccionado colombiano que retorna a los mundiales después de 8 años (no clasificó a Qatar 2022), tienen un valor más alto en el mercado de pases.

Díaz, el mejor futbolista de Colombia, está valorado en 70 millones de Euros. El extremo jordano Musa Tamari es el jugador más cotoso que tendrá su país en Norteamérica 2026. A sus 28 años, el futbolista que juega en el Rennes francés está valorado en 10 millones de euros: aporta la mitad del precio total de la plantilla jordana que disputará el Mundial.

¿Cuánto es la diferencia de valores entre las plantillas de Colombia y Jordania?

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, vale 15 veces más que el seleccionado de Jordania. De acuerdo con Transfermarkt, la nómina mundialista del elenco cafetero tiene un valor total de 302,35 millones de Euros y, aunque dista de los más de 1.500 millones de Euros que cuesta el seleccionado de Francia, equipo más costoso del Mundial, supera por mucho a su rival de este domingo.

Los asiáticos, que buscarán la épica en el grupo donde están las selecciones de Argentina, Argelia y Austria, apenas alcanzan el 6% del valor total de la plantilla colombiana. Entre los futbolistas más valiosos del cuadro Tricolor también se destacan Luis Javier Suárez, cuyo pase vale 30 millones de Euros, así como Richard Ríos, que está valorado en 25 millones.

El lateral derecho antioqueño Daniel Muñoz, una de las figuras del Crystal Palace inglés, tiene un valor de 22 millones de euros en el mercado, lo mismo que el defensa central Jhon Lucumí, quien juega para el Bolonia italiana. Juan Camilo Hernández (18 millones), Dávinson Sánchez (16 millones), Jhon Arias (15 millones), Jorge Carrascal (13 millones) y Carlos Andrés Gómez (11 millones), complementan el listado de los más valiosos de Colombia.

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