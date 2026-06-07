Colombia vale 12 veces más que Jordania: 5 futbolistas de la Selección superan el valor total de los asiáticos

Cinco de los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo para jugar el Mundial con Colombia valen más que la plantilla completa de la Selección de Jordania, el rival contra el que el seleccionado nacional cerrará su preparación antes de su debut en Norteamérica 2026 este domingo, cuando se enfrenten en un amistoso de San Diego, California desde las 6:00 p.m., de nuestro país.

El equipo de Jordania, que debutará en una Copa del Mundo, tiene una valorización total de 20 millones de Euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Luis Javier Suárez y Luis Díaz, figuras del seleccionado colombiano que retorna a los mundiales después de 8 años (no clasificó a Qatar 2022), tienen un valor más alto en el mercado de pases.

Díaz, el mejor futbolista de Colombia, está valorado en 70 millones de Euros. El extremo jordano Musa Tamari es el jugador más cotoso que tendrá su país en Norteamérica 2026. A sus 28 años, el futbolista que juega en el Rennes francés está valorado en 10 millones de euros: aporta la mitad del precio total de la plantilla jordana que disputará el Mundial.