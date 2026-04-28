Actriz de Vecinos confesó que ahora es “bruja” y tiene una nueva vida fuera de la pantalla

El país vivió en 2008 el estreno de la telenovela Vecinos, protagonizada por Robinson Díaz, Flora Martínez y un gran elenco que catapultó esta producción como una de las más vistas en Colombia. De hecho, en 2026 se está transmitiendo nuevamente por el Canal Caracol.

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Sobre los actores no se han presentado novedades al respecto; sin embargo, actualmente está en boca de los televidentes el nombre de la actriz que interpretó el papel de ‘Sarita’ en la exitosa novela. Se trata de Paola Díaz, quien contó en una entrevista con el programa La Red que hace 16 años dejó Colombia para residir en México junto a su esposo.

“Fue una oportunidad increíble para mí, porque era la primera vez que iba a construir un hogar más estable, ya que yo tenía hijos muy pequeños”, expresó Díaz.

Paola afirmó que no ha abandonado la actuación, pues continúa participando en series y películas mexicanas, además de trabajar como mánager, una labor que ella misma calificó como “complicada”, ya que no siempre seleccionan en los castings a las personas que representa.