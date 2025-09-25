Trabajos para no bachilleres: empresas que requieren personal en diversas ciudades y cómo aplicar

Encontrar trabajo sin haber terminado el bachillerato ya no es un obstáculo en Colombia. En estos momentos, a través de la plataforma Magneto Empleos se concentran miles de ofertas dirigidas a personas que buscan oportunidades laborales en sectores clave como bodega, logística y transporte, así como en áreas de producción, operarios y manufactura. Estas vacantes están pensadas para quienes cuentan con conocimientos prácticos, experiencia en oficios o simplemente disposición para aprender y crecer en el mundo laboral. Muchas de ellas incluyen procesos de capacitación, lo que facilita la inserción de personas que quieren comenzar desde cero en una empresa. Le puede interesar: ¡En Bogotá buscan talento! Más de 87.000 ofertas de empleo disponibles, ¿cómo aplicar?

Sectores con más vacantes disponibles

Las vacantes para personas sin bachillerato incluyen contratos con todas las prestaciones de ley. FOTO: Getty

Los sectores que más requieren personal sin título de bachiller son: bodega, logística y transporte: empleos en cargue, descargue, manejo de inventarios y distribución. Pero también en producción, operarios y manufactura: vacantes en líneas de ensamblaje, confección, empaque, calidad y control de procesos. Estas áreas son vitales para la economía, pues sostienen gran parte del funcionamiento de empresas de consumo masivo, textiles, transporte de mercancías y manufactura.

Ofertas laborales más destacadas para personas sin experiencia

Operarios sin experiencia - Bogotá

Salario: $1.423.500 Requisitos: - Hombres y mujeres con estudios mínimos de básica primaria. - No se requiere experiencia previa (formación brindada por la empresa). - Disponibilidad para turnos nocturnos. - Personal extranjero con cédula colombiana también puede postularse. Responsabilidades: - Manejo de máquinas de lavado de alta presión. - Realizar entrenamiento y aplicación en polichado y porcelanizado de vehículos. - Manejo adecuado de recursos y residuos. - Embellecimiento, limpieza y alistamiento de los vehículos. Conozca también: Estas son las empresas que más requieren talento en Colombia para cubrir 140.000 vacantes; roles solicitados Condiciones laborales: - Salario: SMLV + prestaciones de ley. - Contratación directa e inmediata con la compañía. - Lugar de trabajo: Bogotá. Aplique aquí.

Operario de Costura Básica - Medellín

Responsabilidades: - Realizar costura básica de bolsos de cuero con precisión. - Asegurar la calidad en cada etapa de la confección. - Colaborar con el equipo para mejorar procesos de fabricación. - Operar maquinaria de costura de manera segura y eficiente. Requerimientos: - Experiencia mínima de 1 año en costura de cuero especialmente en bolsos. - Conocimiento en técnicas de costura y acabado de cuero. - Habilidad para trabajar en equipo y cumplir con plazos de entrega. - Capacidad para operar maquinaria de costura básica. Postúlese acá.

Operarios producción y manufactura - Bogotá, zona industrial Puente Aranda

Salario: $1.423.500 Requisitos: - Mínimo 6 meses de experiencia reciente en confección. - Manejo de máquina plana (ideal con triple transporte o arrastre). - Experiencia en alguno de los siguientes procesos: - Confección de productos en cuero, lonas, tapices y tapetes. - Marroquinería, talabartería, modistería o sastrería. - Bordado y acabado de prendas textiles. - No es requisito ser bachiller. - Actitud positiva y disposición para trabajar y crecer en la empresa. Responsabilidades: - Operar maquinaria de confección para la elaboración de productos textiles y de marroquinería. - Garantizar la calidad en los procesos de costura, bordado y acabado. - Cumplir con los tiempos de producción establecidos. - Contribuir al buen funcionamiento del equipo de trabajo. Envíe la hoja de vida acá.

Auxiliar de cargue y descargue

Salario: $1.623.500 Responsabilidades: - Realizar cargue y descargue de mercancía - Organizar y acomodar productos en la bodega - Verificar el estado del inventario - Apoyar en la gestión logística diaria Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses en cargue y descargue de mercancías. - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos incluyendo noches. Conozca más detalles aquí.

Operador de Tiendas Ara - Pacora, Caldas

Salario: $1.423.000. Responsabilidades: - Atención al cliente de manera amable. - Responder por manejo de Caja registradora. - Surtir y Exhibir mercancía en la estantería. - Asegurar control Operativo y Calidad de los productos y procesos. - Mantener orden y limpieza de la tienda. - Asegurar el control de inventarios. Conozca también: ¡Hay más de 8.000 ofertas laborales en gastronomía! Así puede aplicar Requerimientos: - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo (mañana, tarde noche). - Residir en Pacora, Caldas. - Experiencia previa - Vía en atención al cliente o retail. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse a través de Magneto Empleos?