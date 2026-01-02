Bajaj, AKT y Suzuki lideraron las ventas de motos en un 2025 que cerró con más de 1,1 millones de registros

Las motocicletas cerraron 2025 como uno de los mercados más dinámicos del sector automotor en Colombia, con más de 1,1 millones de unidades nuevas registradas en el año, un crecimiento acumulado del 34,94 % frente a 2024, según el balance presentado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco. Este resultado ratifica el papel de la moto como un vehículo clave para la movilidad diaria y la generación de ingresos, especialmente en hogares de menores recursos.
Aunque el informe se centra en el cierre del año, el comportamiento de las marcas a lo largo de 2025 deja claro quiénes dominaron el mercado. Bajaj, AKT, Suzuki, Honda y Yamaha se consolidaron como las marcas con mayor volumen de registros, apalancadas en portafolios enfocados en motocicletas de bajo y mediano cilindraje, que siguen siendo las más demandadas en el país. Este liderazgo responde a una combinación de precio, eficiencia y uso intensivo en actividades laborales y de transporte cotidiano.
