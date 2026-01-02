Bajaj, AKT y Suzuki lideraron las ventas de motos en un 2025 que cerró con más de 1,1 millones de registros

Aunque el informe se centra en el cierre del año, el comportamiento de las marcas a lo largo de 2025 deja claro quiénes dominaron el mercado. Bajaj, AKT, Suzuki, Honda y Yamaha se consolidaron como las marcas con mayor volumen de registro s, apalancadas en portafolios enfocados en motocicletas de bajo y mediano cilindraje, que siguen siendo las más demandadas en el país. Este liderazgo responde a una combinación de precio, eficiencia y uso intensivo en actividades laborales y de transporte cotidiano.

Las motocicletas cerraron 2025 como uno de los mercados más dinámicos del sector automotor en Colombia, con más de 1,1 millones de unidades nuevas registradas en el año, un crecimiento acumulado del 34,94 % frente a 2024, según el balance presentado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco. Este resultado ratifica el papel de la moto como un vehículo clave para la movilidad diaria y la generación de ingresos, especialmente en hogares de menores recursos.

El mes de diciembre de 2025 fue especialmente fuerte para el sector. En ese periodo se registraron 112.310 motocicletas nuevas, lo que representó un crecimiento del 30,86 % frente a diciembre de 2024 y un aumento del 26,22 % respecto a noviembre del mismo año.

En el ranking mensual, Bajaj lideró con una participación del 16,43 %, seguida por AKT (15,26 %) y Suzuki (14,41 %). También destacó el fuerte crecimiento de Hero, que duplicó sus registros frente al mismo mes del año anterior, y de Honda, con un alza superior al 60 %.

Más allá de las marcas, el tipo de motocicleta que compraron los colombianos también marca tendencia. En diciembre, casi la mitad de las ventas se concentraron en motos de 101 a 125 centímetros cúbicos, con una participación del 46,02 %, seguidas por las de 151 a 200 cc, que representaron el 27,38 % del total.

Se trata de segmentos asociados a un uso práctico, bajo consumo de combustible y costos de mantenimiento relativamente accesibles.

El desempeño regional también explica el buen momento del sector. Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron los registros de diciembre y, en conjunto, concentraron cerca del 46 % del mercado nacional. A nivel municipal, Sabaneta, Funza y El Cerrito se ubicaron como las localidades con mayor número de matrículas, reflejando la importancia de la motocicleta en la movilidad local y en las economías urbanas e intermedias.

Para la Andi y Fenalco, el cierre de 2025 confirma que la motocicleta dejó de ser solo una alternativa de transporte y se consolidó como un activo productivo para millones de colombianos. El reto para 2026, advierten, estará en mantener este dinamismo en un contexto económico retador, sin descuidar los avances en seguridad vial y renovación del parque automotor.

