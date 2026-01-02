x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Prográmese | Arranca en Medellín el Festival de Festivales, el evento deportivo infantil más grande del mundo

Deportistas de 30 disciplinas se reúnen en Medellín para disputar los juegos del Festival organizado por la Corporación Los Paisitas.

  • Con los encuentros en el Babyfútbol Colanta y los partidos en disciplinas como baloncesto, voleibol y bádminton arranca este sábado el Festival de Festivales. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Con los encuentros en el Babyfútbol Colanta y los partidos en disciplinas como baloncesto, voleibol y bádminton arranca este sábado el Festival de Festivales. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
02 de enero de 2026
bookmark

Terminó la espera. Desde este sábado Medellín y Bello se convierten en epicentros del deporte infantil con la realización del Festival de Festivales.

La algarabía de los pequeños, que esperan con ansias la llegada de enero para viajar a Medellín para ser parte de estos eventos, se concentrará en la cancha Marte 1 y los coliseos de la unidad deportiva Atanasio Girardot y otros escenarios como el Tulio Ospina de Bello, la unidad deportiva de Belén, Comfenalco de Guayabal y Aeroparque Juan Pablo ll.

La programación arrancará desde las 8:00 a. m., en disciplinas como fútbol, voleibol, bádminton y baloncesto en la cancha Marte 1, el campo del estadio de atletismo Alfonso Galvis y los coliseos de la U. D. Atanasio Girardot.

Como novedad, el estadio Alfonso Galvis Duque será sede de juegos de fútbol. A las 3:40 de la tarde será la ceremonia de inauguración del Festival, que se desarrollará hasta el próximo 17 de enero.

Serán 9.500 participantes en 30 disciplinas, deportistas provenientes de varias regiones de Colombia y delegaciones del extranjero: Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Canadá y México.

La edición 2026 servirá además para rendirle un homenaje a Gilberto Molina Hernández, dirigente deportivo, vicepresidente de la Corporación y quien fue integrante de la Junta Directiva de Atlético Nacional campeón de la Copa Libertadores de 1989.

Carlos Chavarría, director de la Corporación Deportiva Los Paisitas, sostuvo que la organización del certamen implicó una inversión aproximada de 2.800 millones de pesos, que se destinan para garantizar que todos los deportistas participen sin tener que pagar inscripción y uniformes.

Además, con esos recursos se brindará hidratación, la contratación de los jueces y los escenarios adecuados para desarrollar cada una de las competencias.

“El Festival de Festivales es el único evento deportivo del mundo en el que los participantes no pagan por competir. Ese es el sello que ha acompañado a Los Paisitas desde su fundación”, puntualizó Chavarría.

Programación del Babyfútbol, sábado 3 de enero

Estadio de atletismo Alfonso Galvis

8:00 a. m. EPD Inder Medellín vs. Fundación Greenland Apartadó

9:15 a. m. Frontino vs. Pipe Uribe

10:30 a.m. Fortaleza Bogotá vs. Área Chica de Montería

11:45 a.m. Bello vs. Independiente Medellín

1:00 p. m. Deportivo Caucanos Popayán vs. Aston Huila de Neiva

Cancha Marte 1

8:15 a. m. Inder Santander vs, Juveantioquia de Itagüí

9:30 a.m. Atlético Ibagué vs. Comfenalco Antioquia

10:45 a.m. Atalanta Medellín vs. Future Soccer Bogotá

12:00 m. Imer Rionegro vs. Corporación Arkadia

2:00 p.m. Formas Íntimas vs. Talento Tolimense de Ibagué

3:40 p.m. Inauguración Festival de Festivales

5:25 p.m. La Masía Cartagena vs. Venezuela

6:40 p.m. Envigado vs. Alfa & Omega

Temas recomendados

Deportes
Festival de Festivales
Babyfútbol
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida