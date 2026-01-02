Prográmese | Arranca en Medellín el Festival de Festivales, el evento deportivo infantil más grande del mundo

Terminó la espera. Desde este sábado Medellín y Bello se convierten en epicentros del deporte infantil con la realización del Festival de Festivales.
La algarabía de los pequeños, que esperan con ansias la llegada de enero para viajar a Medellín para ser parte de estos eventos, se concentrará en la cancha Marte 1 y los coliseos de la unidad deportiva Atanasio Girardot y otros escenarios como el Tulio Ospina de Bello, la unidad deportiva de Belén, Comfenalco de Guayabal y Aeroparque Juan Pablo ll.