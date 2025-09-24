Empleo remoto en Medellín: más de 450 vacantes lo esperan, incluso sin experiencia previa

¿Busca un trabajo que le permita realizarlo desde casa o cualquier lugar? Medellín tiene más de 450 ofertas de empleo remoto activas en este momento, una gran oportunidad para quienes valoran la flexibilidad laboral.
Los sectores que más impulsan este tipo de contratación son Software, tecnología e informática, Call center, telemercadeo y BPO, además de Ventas. Los salarios van desde $1,4 millones hasta más de $7 millones, y el contrato indefinido es el más común, seguido por el de prestación de servicios, lo que brinda estabilidad para quienes buscan proyección a largo plazo.
Un dato importante para los jóvenes: 63 de estas vacantes no exigen experiencia previa, lo que las convierte en una puerta de entrada perfecta al mercado laboral.
