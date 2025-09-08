¿Cómo inscribirse a un curso corto del Sena y mejorar su perfil laboral en 2025?

La competencia por un buen trabajo es cada vez más fuerte, más aún en Colombia, donde de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, más de 2,2 millones de personas estaban desempleadas en el país para julio de 2025. En este panorama, capacitarse y actualizarse es una de las mejores estrategias para destacarse en los procesos de selección. Y ahí es donde el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) entra en juego.
La entidad ofrece cursos cortos gratuitos en diferentes áreas —desde servicio al cliente y logística hasta inglés, programación o ventas— para fortalecer el perfil laboral sin necesidad de una formación académica larga. Además, estos cursos son certificados, lo que suma puntos importantes en la hoja de vida.
