¿Un exempleador puede dar una mala referencia laboral en Colombia?

La jurisprudencia colombiana aclara los alcances de las referencias laborales deben ser veraces y proporcionales, sin descalificaciones que afecten la reputación de la persona. Le explicamos acá.

  Solicitar referencias laborales son una práctica común, pero en Colombia existen reglas jurídicas que protegen a los trabajadores de comentarios lesivos. FOTO: iStock
    Solicitar referencias laborales son una práctica común, pero en Colombia existen reglas jurídicas que protegen a los trabajadores de comentarios lesivos. FOTO: iStock
  Las referencias laborales deben reflejar hechos comprobables del desempeño y no opiniones subjetivas que puedan generar perjuicios. FOTO: GETTY
    Las referencias laborales deben reflejar hechos comprobables del desempeño y no opiniones subjetivas que puedan generar perjuicios. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
22 de agosto de 2025
bookmark

Al momento de buscar emplearse, las referencias laborales que un empleador entrega sobre un ex trabajador pueden influir de manera directa en sus posibilidades de acceder a un nuevo trabajo.

Aunque el Código Sustantivo del Trabajo no regula expresamente la prohibición de emitir referencias negativas, la Corte Constitucional ha sido clara en su jurisprudencia: dar una mala referencia laboral está prohibido.

¿Por qué está prohibido dar una mala referencia laboral?

“El hecho de que una empresa entregue información negativa sobre un trabajador que busca ser contratado implica vulnerar un derecho fundamental: el derecho al trabajo”, explicó Marcial Ortiz, abogado especialista en derecho laboral del bufete Integrity Legal.

El jurista advirtió que una opinión desfavorable condiciona de inmediato la decisión de contratación de un nuevo empleador, cerrando injustamente puertas a quien busca continuar con su vida laboral.

De esta manera, aunque no exista una disposición legal expresa, el criterio fijado por la Corte Constitucional actúa como guía obligatoria para empleadores: difundir referencias negativas puede generar acciones jurídicas y sanciones judiciales.

¿Qué información sí se puede dar en una referencia laboral?

Las referencias laborales deben reflejar hechos comprobables del desempeño y no opiniones subjetivas que puedan generar perjuicios. FOTO: GETTY
Las referencias laborales deben reflejar hechos comprobables del desempeño y no opiniones subjetivas que puedan generar perjuicios. FOTO: GETTY

De acuerdo con la jurisprudencia, las referencias laborales en Colombia deben limitarse a información objetiva y verificable, tales como:

- Cargo desempeñado.

- Tiempo de servicio en la compañía.

- Funciones generales ejercidas.

Cualquier valoración subjetiva, apreciación personal o juicio negativo sobre el desempeño del trabajador puede ser interpretado como una vulneración a sus derechos fundamentales.

Acciones legales para proteger al trabajador

En caso de verse afectado por una mala referencia laboral, los trabajadores cuentan con mecanismos jurídicos para proteger sus derechos:

* Derecho de petición: el afectado puede solicitar formalmente a la empresa que aclare o explique la información entregada.

* Acción de tutela: si la vulneración persiste, se puede interponer una tutela, obligando a la compañía a responder ante la justicia.

En algunos fallos, los jueces han ordenado a las empresas rectificar públicamente o retractarse de las afirmaciones emitidas. Si bien no siempre se traducen en sanciones económicas, sí implican procesos legales y responsabilidades judiciales para las organizaciones.

Recomendaciones para empresas y trabajadores

La jurisprudencia constitucional es contundente: ningún empleador puede dar referencias negativas de un ex trabajador. La protección del derecho al trabajo prima sobre cualquier apreciación subjetiva.

Por ello, la recomendación a las empresas es actuar con prudencia y limitarse a entregar datos verificables, mientras que los trabajadores deben conocer sus derechos y acudir a las herramientas legales disponibles si se ven afectados.

