Empleos en tecnología y ventas: Somos Internet abrió más de 60 vacantes en Medellín y Bogotá

La startup colombiana Somos Internet abrió más de 60 oportunidades de empleo en Medellín, su área metropolitana y Bogotá. Las vacantes se concentran en sectores como software, informática y telecomunicaciones; ventas; mantenimiento y reparaciones; y call center, telemercadeo y BPO. Y es que Somos, con casi cinco años de trayectoria en el país, se ha propuesto revolucionar la forma en que las personas acceden a internet. Su modelo busca que la conexión a la red sea rápida, estable y accesible, convirtiéndose en un servicio básico que impulse la calidad de vida y ayude a disminuir el costo de bienes y servicios esenciales para los hogares. Le puede interesar: ¿Busca empleo en alimentos, ventas o producción? Grupo Levapan está contratando

¿Por qué trabajar en Somos Internet?

La startup asegura que sus clientes se quedan por la calidad del servicio y la experiencia. FOTO: CORTESÍA

“En Somos creemos en las necesidades más inherentes al ser humano, por eso las personas que trabajamos aquí producimos cambios drásticos orientados a la calidad de vida. Sabemos que nuestra misión no es fácil, pero tampoco imposible”, destaca la compañía en su lading de Magneto Empleos.

Áreas con más oportunidades laborales en Somos Internet

Las vacantes disponibles abarcan distintos perfiles y niveles de experiencia. Entre los sectores con más cupos están: 1- Software, informática y telecomunicaciones: para profesionales y técnicos en tecnología, programación, redes y soporte. 2- Ventas: ejecutivos comerciales y asesores para expansión de clientes. 3- Mantenimiento y reparaciones: personal especializado en instalación y mantenimiento de redes y equipos. 4- Call center, telemercadeo y BPO: asesores de servicio al cliente y soporte técnico. Lea más: ¿Sin empleo en Medellín? Conozca más de 13.000 ofertas en diversos sectores y cómo aplicar a ellas

Requisitos y perfiles buscados

La compañía busca tanto perfiles con experiencia como jóvenes que quieran iniciar su carrera en el sector tecnológico. La actitud proactiva, la orientación al cliente y las habilidades de trabajo en equipo son cualidades altamente valoradas.

Vacantes más destacadas en Somos Internet

Vice President Customer Experience (Medellín)

Salario a convenir. Requisitos: - Más de 10 años de experiencia en áreas de experiencia del cliente, operaciones o soporte, preferiblemente en entornos tecnológicos o de telecomunicaciones de alto crecimiento. - Experiencia comprobada liderando y escalando equipos de atención al cliente. - Sólida alfabetización técnica y mentalidad orientada a producto; experiencia trabajando de cerca con ingenieros o equipos de producto es un plus importante. - Capacidad comercial para equilibrar costos, crecimiento y satisfacción del cliente. - Dominio fluido del español y el inglés, con capacidad para liderar equipos e influir en diferentes niveles de la organización en ambos idiomas. - Alta energía, mentalidad de fundador y orientación a la acción, con facilidad para desenvolverse en entornos rápidos, ambiguos y de alto impacto. - Excelentes habilidades de comunicación, negociación y resolución de conflictos. Responsabilidades: - Definir y liderar la visión y hoja de ruta de la experiencia del cliente, alineada con los objetivos de la compañía. - Representar la voz del cliente en el comité ejecutivo, utilizando datos e insights para proponer mejoras. - Dirigir y desarrollar un equipo de alto desempeño en experiencia del cliente, cubriendo operaciones B2C y B2B. - Inspirar, entrenar y guiar a gerentes y equipos de primera línea. - Diseñar e implementar sistemas, procesos y KPIs de atención al cliente para impulsar satisfacción, retención y eficiencia. - Coordinar con los equipos de instalación en campo y operaciones técnicas para garantizar una experiencia fluida desde la contratación hasta la instalación y el soporte posterior. - Trabajar estrechamente con los equipos de Producto, Ingeniería y Comercial para desarrollar servicios y productos centrados en el cliente. - Participar como parte clave en el diseño de producto, identificando puntos de fricción y proponiendo soluciones técnicas. - Analizar datos para detectar tendencias, oportunidades y causas raíz de problemas del cliente, con el objetivo de reducir al mínimo los incidentes. - Experimentar e iterar de forma continua para mejorar indicadores como NPS, CSAT y tiempos de resolución. Aplique aquí.

Líder de Ventas Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Liderar la operación comercial de Bogotá incluyendo ventas residenciales y corporativas. - Diseñar la estrategia comercial de la ciudad y asegurar su implementación. - Mejorar y escalar un equipo de KAMs y promotores de calle. - Asegurar la disciplina comercial en el CRM y los sistemas de información. - Coordinar con el equipo de expansión para acelerar los ciclos de viabilidad y despliegue. - Diseñar y ejecutar campañas adaptadas al contexto de Bogotá junto con Marketing. - Gestionar relaciones estratégicas con administradores y empresas. - Medir y reportar resultados comerciales semanales. - Visitar clientes cerrar acuerdos y resolver bloqueos in situ. Conozca también: Facol abrió 81 vacantes en Colombia para áreas de bodega, logística, servicio al cliente y ventas Requerimientos: - Más de 6 años de experiencia liderando equipos comerciales en startups o telcos. - Experiencia combinando diferentes canales de venta. - Capacidad para construir y escalar equipos desde cero. - Dominio de KPIs comerciales y CRM. - Conocimiento del ecosistema inmobiliario y empresarial de Bogotá. - Espíritu emprendedor y enfoque en la ejecución. - Excelente comunicación en español y nivel de inglés de negocios. Postúlese ahora mismo dándole clic a este enlace.

Auxiliar Bodega Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.523.500. Responsabilidades: - Recibir y verificar la mercancía entrante. - Clasificar y organizar los productos en la bodega. - Garantizar que los productos estén almacenados correctamente. - Realizar seguimiento constante de los productos. - Reportar cualquier discrepancia en el inventario. - Asegurar un stock adecuado. - Empacar y preparar pedidos para envío. - Cumplir con los requisitos establecidos. - Garantizar entregas a tiempo. - Mantener la bodega ordenada y limpia. - Organizar el espacio de almacenamiento. - Trabajar en conjunto con otros empleados para lograr un proceso de entrega eficiente. Requisitos: - Manejo físico y digital del inventario. - Capacidad para levantar y mover objetos pesados. - Conocimiento de logística. - Comprensión de los procesos de almacenamiento y distribución. Postúlese acá.

Analista de aprovisionamiento de elementos de red (Medellín)

Salario: $ 2.600.000 a $ 2.900.000. Requerimientos: - Formación como tecnólogo o estudiante de los últimos dos semestres de Ingeniería en Eléctrica, Electrónica, Sistemas o Telecomunicaciones. - Experiencia de un año o más de experiencia con equipos de red (routers, switches, access points y radios). Habilidades requeridas: - Configuración e instalación de equipos de red como switches, routers y radios. - Conocimiento básico de cableado estructurado y redes de fibra óptica. - Conocimiento de estándares de redes de telecomunicaciones como el modelo OSI y TCP/IP.. - Manejo de herramientas de diagnóstico de red como ping, traceroute. - Entendimiento de topologías de red LAN y WAN para el despliegue de redes datos - Conocimiento de protocolos de enrutamiento. - Conocimiento de Subnetting de direcciones de red. Conozca más detalles aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Somos Internet?