¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Pese a que algunas empresas han vuelto a la presencialidad, la modalidad de trabajo remoto sigue siendo una opción llamativa para quienes buscan mayor flexibilidad y equilibrio entre la vida laboral y personal. Actualmente, a través de la plataforma Magneto Empleos, se encuentran disponibles cerca de 1.000 vacantes para trabajar desde casa en Colombia. Estas opciones están concentradas en las principales ciudades del país, tales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, entre otras. Le puede interesar: Inicie el mes con empleo: más de 100.000 ofertas en el país y en diferentes modalidades

Sectores con más oportunidades en trabajo remoto

Entre los sectores que concentran la mayor cantidad de ofertas destacan: - Administración y oficina. - Software, informática y telecomunicaciones. - Ventas. - Servicio al cliente y afines. Estos perfiles son los más buscados en la modalidad remota, lo que refleja la demanda de empresas que requieren talento digital, habilidades de comunicación y gestión, así como experiencia en soporte y atención al usuario.

Ofertas laborales en remoto

Ejecutivo de Cuenta Media Services JR - Bogotá y Cali

Salario a convenir. Requisitos: - Profesional en Administración, Mercadeo, Publicidad, Comunicación o afines. 1 año en áreas comerciales de agencias digitales, retail media o retail. Deseable experiencia en HubSpot o CRM similar Funciones: - Prospectar activamente nuevas marcas en el mercado, identificando oportunidades dentro del ecosistema de retail media y agencias digitales. - Gestionar todo el ciclo comercial: prospección → presentación → negociación → cierre. - Mantener actualizado y ordenado el pipeline comercial en HubSpot (o CRM similar). - Desarrollar propuestas de valor basadas en datos, audiencias y medios de Puntos Colombia. - Reportar métricas clave de prospección, avance de negociaciones y cierres. - Aportar ideas estratégicas para el crecimiento de la unidad y la diversificación de ingresos. Postúlese acá.

Asesor Comercial para Marca de Moda - ESPRIT - Bogotá

Salario: 1.423.500 a 2.500.000. Responsabilidades: - Brindar atención personalizada a los clientes. - Realizar el cierre efectivo de las ventas. - Cumplir con los indicadores de ventas establecidos. - Mantener una imagen impecable de la tienda y del producto. - Asesorar a los clientes en moda y tendencias actuales. - Participar en la organización del inventario y control de stock. Requerimientos: - Experiencia mínima de 1 año en ventas en tiendas de ropa o marcas reconocidas. - Bachillerato completo. - Habilidades excepcionales de comunicación y atención al cliente. - Capacidad para trabajar en equipo y alcanzar metas. - Disponibilidad para trabajar horarios flexibles. - Actitud proactiva y pasión por la moda. Aplique acá.

Auxiliar Contable y compras - Medellín

Salario: 1.423.500 a 1.750.000. Responsabilidades: - Gestionar la nómina de la empresa. - Realizar compras de acuerdo a las necesidades. - Manejar relaciones con proveedores. - Coordinar itinerarios de vuelos. - Apoyar en tareas contables generales. Requerimientos: - Experiencia previa en manejo de nómina y compras. - Conocimiento en gestión de proveedores e itinerarios de vuelos. - Disponibilidad para trabajar en un entorno 24/7. - Técnico en contabilidad o afines. Conozca más detalles acá.

Programador de PLC - Automatización Industrial - Medellín, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga

Salario a convenir. Responsabilidades: - Diseñar y programar lógicas de control para PLCs. - Configurar y mantener sistemas SCADA. - Asegurar que las soluciones cumplen con normativas IEC/ISO. - Realizar la puesta en marcha y soporte técnico en planta. - Colaborar en la integración de sistemas robóticos especialmente KUKA. - Optimizar procesos para mejorar la eficiencia operativa. Requerimientos: - Título en Ingeniería Eléctrica/Electrónica o FP Superior en Automatización. - Experiencia de 3 a 5 años en programación de PLC y SCADA. - Dominio de PLC Siemens y Allen-Bradley. - Conocimiento avanzado de SCADA WinCC y FactoryTalk View. - Inglés mínimo nivel B2. - Conocimientos básicos en robótica industrial. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar a través de Magneto Empleos?