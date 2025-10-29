Oportunidades sin salir de casa: 850 empleos remotos disponibles en Colombia, ¿cómo aplicar?

Mayor autonomía, flexibilidad y equilibrio entre la vida personal y profesional, son algunas de las cualidades que tiene el trabajo remoto. Muchas personas, especialmente los de la Generación Z, tiene cierta predilección por esta, por lo que pueden aprovechas las más de 850 ofertas laborales en remoto que hay por medio de la plataforma Magneto Empleos.
Entre los sectores que más se conectan con esta propuesta de trabajo se encuentran Ventas, Servicio al cliente, Software, informática y telecomunicaciones, entre otros más. Además, las ciudades que mayormente requieren de este tipo de talento son Bogotá con más de 615 posibilidades de trabajo, le siguen Medellín con 529 oportunidades y, por último está Cali con 136 vacantes en esa modalidad.
Cabe acotar que para postularse a estos empleos es necesario estar registrado en Magneto Empleos (puede hacerlo dándole clic a este enlace), completar todo su perfil, subir la hoja de vida o crear una desde allí y aplicar a las ofertas que se ajusten.
A continuación daremos a conocer algunas de las ofertas, sin embargo, si estas no se ajustan a su perfil, puede ingresar a este enlace para conocer toda la oferta en trabajo remoto.
