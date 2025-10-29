Oportunidades sin salir de casa: 850 empleos remotos disponibles en Colombia, ¿cómo aplicar?

Ofertas laborales más destacadas en remoto

Cada vez más jóvenes colombianos prefieren empleos remotos por su flexibilidad. FOTO: EL COLOMBIANO

Ejecutivo Comercial B2B –Sector Iluminación en Bogotá

Salario: 2.100.000 a 10.000.000. Requisitos: - Técnico, tecnólogo o profesional en áreas comerciales, administrativas o ingeniería eléctrica/electrónica. - Experiencia mínima de 10 años en el mercado de iluminación pública o industrial (parques, bodegas, concesiones). - Manejo de herramientas ofimáticas. - Disponibilidad para viajar a nivel nacional. Conozca también: Brinsa busca personal en Medellín y Cajicá; ofrecen grandes beneficios con contrato indefinido Responsabilidades: - Personas con visión estratégica, habilidades comerciales, disciplina y pasión por los resultados. - Profesional con la capacidad de abrir puertas, generar confianza y construir relaciones sólidas en el mercado de la iluminación. Aplique aquí.

Asistente administrativo comercial - Medellín y Bogotá

Responsabilidades: - Asistir en la gestión de proyectos activos y asegurar el cumplimiento de los plazos. - Responder y gestionar correos electrónicos y llamadas con clientes y partes interesadas. - Mantener y actualizar el estado de los proyectos en el sistema de la empresa. - Participar en procesos operativos para alcanzar objetivos de proyectos. - Proponer mejoras y optimizar sistemas de comunicación actuales. Requerimientos: - Título técnico, tecnólogo o profesional en areas administrativas, comerciales o afines, se puede homologar tu formación academica si cuentas con la experiencia requerida. - Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo preferentemente en el sector construcción. - Dominio del inglés avanzado tanto escrito como verbal. - Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales - Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas al AI, por ejemplo Perplexity , Chat GPT , Google tools. Postúlese acá.

Intérprete Bilingüe Experto en Inglés - Medellín, Barranquilla, Bogotá. Bucaramanga

Salario a convenir. Responsabilidades: - Brindar servicios de interpretación simultánea o consecutiva en reuniones y conferencias. - Facilitar la comunicación efectiva entre personas que hablan diferentes idiomas. - Mantener la confidencialidad de la información traducida. - Adaptarse a distintos entornos profesionales y contextos culturales. Requerimientos: - Inglés avanzado (nivel 9.0 a 10.0). - Título de bachillerato (High School Diploma). - Mínimo 6 meses de experiencia comprobable en interpretación. Envíe la hoja de vida.

Profesor doble idiomas Inglés/Italiano o Inglés/Portugués Remoto