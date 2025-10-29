x

Oportunidades sin salir de casa: 850 empleos remotos disponibles en Colombia, ¿cómo aplicar?

Las áreas con mayor demanda son ventas, servicio al cliente y tecnología, principalmente en Bogotá, Medellín y Cali.

  Trabajar desde casa es una tendencia que sigue creciendo en el país. FOTO: EL COLOMBIANO
    Trabajar desde casa es una tendencia que sigue creciendo en el país. FOTO: EL COLOMBIANO
  Cada vez más jóvenes colombianos prefieren empleos remotos por su flexibilidad. FOTO: EL COLOMBIANO
    Cada vez más jóvenes colombianos prefieren empleos remotos por su flexibilidad. FOTO: EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
29 de octubre de 2025
bookmark

Mayor autonomía, flexibilidad y equilibrio entre la vida personal y profesional, son algunas de las cualidades que tiene el trabajo remoto. Muchas personas, especialmente los de la Generación Z, tiene cierta predilección por esta, por lo que pueden aprovechas las más de 850 ofertas laborales en remoto que hay por medio de la plataforma Magneto Empleos.

Entre los sectores que más se conectan con esta propuesta de trabajo se encuentran Ventas, Servicio al cliente, Software, informática y telecomunicaciones, entre otros más. Además, las ciudades que mayormente requieren de este tipo de talento son Bogotá con más de 615 posibilidades de trabajo, le siguen Medellín con 529 oportunidades y, por último está Cali con 136 vacantes en esa modalidad.

Cabe acotar que para postularse a estos empleos es necesario estar registrado en Magneto Empleos (puede hacerlo dándole clic a este enlace), completar todo su perfil, subir la hoja de vida o crear una desde allí y aplicar a las ofertas que se ajusten.

A continuación daremos a conocer algunas de las ofertas, sin embargo, si estas no se ajustan a su perfil, puede ingresar a este enlace para conocer toda la oferta en trabajo remoto.

Le puede interesar: ¡Aproveche! Ktronix lo patrocina para estudiar con el Sena y trabajar en sus tiendas, ¿cómo aplicar?

Ofertas laborales más destacadas en remoto

Conoce las ofertas de empleo
Cada vez más jóvenes colombianos prefieren empleos remotos por su flexibilidad. FOTO: EL COLOMBIANO
Cada vez más jóvenes colombianos prefieren empleos remotos por su flexibilidad. FOTO: EL COLOMBIANO

Ejecutivo Comercial B2B –Sector Iluminación en Bogotá

Salario: 2.100.000 a 10.000.000.

Requisitos:

- Técnico, tecnólogo o profesional en áreas comerciales, administrativas o ingeniería eléctrica/electrónica.

- Experiencia mínima de 10 años en el mercado de iluminación pública o industrial (parques, bodegas, concesiones).

- Manejo de herramientas ofimáticas.

- Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

Conozca también: Brinsa busca personal en Medellín y Cajicá; ofrecen grandes beneficios con contrato indefinido

Responsabilidades:

- Personas con visión estratégica, habilidades comerciales, disciplina y pasión por los resultados.

- Profesional con la capacidad de abrir puertas, generar confianza y construir relaciones sólidas en el mercado de la iluminación.

Aplique aquí.

Asistente administrativo comercial - Medellín y Bogotá

Responsabilidades:

- Asistir en la gestión de proyectos activos y asegurar el cumplimiento de los plazos.

- Responder y gestionar correos electrónicos y llamadas con clientes y partes interesadas.

- Mantener y actualizar el estado de los proyectos en el sistema de la empresa.

- Participar en procesos operativos para alcanzar objetivos de proyectos.

- Proponer mejoras y optimizar sistemas de comunicación actuales.

Requerimientos:

- Título técnico, tecnólogo o profesional en areas administrativas, comerciales o afines, se puede homologar tu formación academica si cuentas con la experiencia requerida.

- Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo preferentemente en el sector construcción.

- Dominio del inglés avanzado tanto escrito como verbal.

- Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales

- Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas al AI, por ejemplo Perplexity , Chat GPT , Google tools.

Postúlese acá.

Intérprete Bilingüe Experto en Inglés - Medellín, Barranquilla, Bogotá. Bucaramanga

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Brindar servicios de interpretación simultánea o consecutiva en reuniones y conferencias.

- Facilitar la comunicación efectiva entre personas que hablan diferentes idiomas.

- Mantener la confidencialidad de la información traducida.

- Adaptarse a distintos entornos profesionales y contextos culturales.

Requerimientos:

- Inglés avanzado (nivel 9.0 a 10.0).

- Título de bachillerato (High School Diploma).

- Mínimo 6 meses de experiencia comprobable en interpretación.

Envíe la hoja de vida.

Profesor doble idiomas Inglés/Italiano o Inglés/Portugués Remoto

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés y portugués inglés e italiano.

- Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.

- Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.

- Impartir lecciones para diferentes países.

Lea más: Ventas y logística concentran la mayoría de las 26.000 ofertas laborales disponibles en Medellín

Requerimientos:

- Residir en territorio colombiano, con excelente conectividad de internet.

- Dominio avanzado del idioma inglés e italiano o inglés y portugués.

- Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.

- Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.

- Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.

Postúlese ahora mismo acá.

Economía
Empleo
Trabajo
ofertas de empleo
Empleo
Empleador
Magneto Empleos
trabajo remoto
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
