Elecciones 2026: coge fuerza la “Gran Consulta” con nueve candidatos presidenciales

El dato de 100 candidatos para las elecciones presidenciales de 2026 ya es historia. Cada vez, y en la medida en que se van sumando candidatos a las consultas de marzo, es más claro que se decantan los nombres que llegarán a las urnas el 31 de mayo para la primera vuelta presidencial.
El más reciente en sumarse fue Juan Carlos Pinzón, que se convirtió en el candidato número nueve de la llamada “Gran Consulta por Colombia”, que se ubica en el espectro de la centroderecha. Como dato curioso, nunca antes en Colombia se había hecho una consulta con un número tan alto de aspirantes.
De esa manera ya se han integrado la mayoría y solo quedan por fuera Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella. Curiosamente los de la frase que utilizó en su momento Álvaro Uribe para promover una consulta del centro y la derecha: “De Fajardo hasta Abelardo”.