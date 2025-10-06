x

Bogotá y Medellín tienen nuevas ofertas de empleo para psicólogos y abogados, ¿cómo aplicar?

Los campos educativo, jurídico y empresarial abrieron vacantes para psicólogos y abogados. Así pueden aplicar.

    Psicólogos y abogados pueden postularse gratis a las nuevas vacantes disponibles en Bogotá y Medellín mediante Magneto Empleos. FOTO: GETTY
    Bogotá y Medellín lideran la oferta laboral para psicólogos y abogados, con oportunidades en empresas, colegios y firmas legales. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
06 de octubre de 2025
Las ciudades de Bogotá y Medellín concentran una parte importante de la oferta laboral en Colombia, y esta semana destacan las oportunidades para psicólogos y abogados, dos de las profesiones con alta demanda en sectores empresariales, educativos y jurídicos.

Las vacantes están disponibles a través de Magneto Empleos, una plataforma gratuita que conecta a los candidatos con empresas de todo el país.

Empleos para psicólogos: bienestar y gestión del talento

Bogotá y Medellín lideran la oferta laboral para psicólogos y abogados, con oportunidades en empresas, colegios y firmas legales. FOTO: GETTY
Bogotá y Medellín lideran la oferta laboral para psicólogos y abogados, con oportunidades en empresas, colegios y firmas legales. FOTO: GETTY

Las vacantes para psicólogos se enfocan principalmente en recursos humanos, selección de personal, bienestar organizacional y orientación educativa. Las empresas buscan profesionales con habilidades en comunicación, trabajo en equipo y gestión emocional, capaces de acompañar procesos de desarrollo humano y clima laboral.

En Bogotá, se destacan las ofertas para psicólogos organizacionales en compañías del sector servicios y salud; mientras que en Medellín hay oportunidades en colegios, fundaciones y empresas de talento humano. Los salarios varían según la experiencia, pero suelen oscilar entre $2.000.000 y $3.500.000 mensuales, con opciones de crecimiento y formación continua.

Empleos para abogados: asesoría, cumplimiento y gestión contractual

En el caso de los abogados, las ofertas se concentran en áreas jurídicas corporativas, derecho laboral, contratación pública y privada, y cumplimiento normativo. Las empresas valoran perfiles con dominio de normativas colombianas, capacidad de análisis y experiencia en litigios o asesorías empresariales.

En Bogotá, predominan los cargos de abogado junior o asesor legal corporativo, especialmente en entidades financieras y firmas de abogados. En Medellín, hay opciones en el sector industrial y en compañías del área de servicios con vacantes para abogados laborales y de contratos.

Ofertas laborales para psicólogos y abogados en Medellín y Bogotá

Psicólogo en Viva1a - Medellin

Salario: $ 1.885.066.

Requisitos y condiciones laborales:

- Contar con tarjeta profesional vigente, con experiencia mínima de un año en consulta externa, diagnósticos, atención, tratamiento y evaluación de pacientes.

- Los candidatos deben estar inscritos en RETHUS adicional debe contar con su el esquema de vacunación.

Características:

- Cargo: Psicólogo/a Clínico.

- Salario: $1.885.066 Basico Prestacional + $200.000 Auxilio De Transporte.

- Contrato: obra o labor (incluye prestaciones sociales) los pagos se realizan de manera mensual, los 5 de cada mes.

- Horario: 6 horas jornada de la tarde y noche de lunes a viernes y un sábado cada 15 días.

Aplique aquí.

Profesional De Atracción - Psicólogo - Temporal

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Ejecutar los procesos de selección de cargos operativos (obra - Construcción), así como analizar y consolidar los informes de gestión del área, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidos, para asegurar la vinculación oportuna del talento de acuerdo a los términos de competencias técnicas.

Requisitos:

- Profesional en Psicología.

- Experiencia de 3 años en selección de personal.

Postúlese acá.

Abogado senior inmobiliario - Bogotá

Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000.

Responsabilidades:

- Elaborar escrituras para proyectos inmobiliarios como englobe desenglobe segregaciones y constitución de urbanismo.

- Coordinar y registrar escrituras públicas con notarías y entidades responsables.

- Gestionar acuerdos de servicio con notarías y oficinas de registro para agilizar trámites.

- Recolectar información y radicar permisos de venta de proyectos inmobiliarios.

- Radicar permiso de ventas en coordinación con el área financiera.

Requerimientos:

- Título profesional en Derecho.

- Cinco años de experiencia en el sector de la construcción inmobiliario y urbanístico.

- Conocimiento en derecho urbanístico y régimen de propiedad horizontal.

- Experiencia en normatividad catastral.

- Capacidad de análisis jurídico aplicado a proyectos inmobiliarios.

Envíe la hoja de vida.

Abogado corporativo - Medellin

Salario a convenir.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 5 años en derecho comercial, laboral y manejo de contratos.

- Inglés a nivel intermedio (lectura y redacción funcional).

- Pasión por aprender, crecer y enfrentar nuevos retos.

- Mentalidad proactiva, curiosa e inquieta, siempre con ganas de dar un paso más allá.

Conozca más detalles acá.

Abogado junior en relaciones laborales - Medellín

Salario: $ 2.300.000.

Responsabilidades:

- Administrar la gestión integral oportuna y adecuada de los derechos de petición en materia laboral garantizando la observancia de los términos legales y la debida respuesta.

- Gestionar y mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con demandas laborales, acciones de tutela, querellas administrativo–laborales y demás actuaciones promovidas ante autoridades judiciales y administrativas en el ámbito laboral.

- Elaborar revisar y formalizar documentos de carácter laboral tales como contratos de trabajo, otrosíes, acuerdos transaccionales y demás instrumentos jurídicos vinculados a la relación laboral.

- Administrar y gestionar los embargos de salario reportados a la Compañía asegurando su adecuada aplicación conforme a la normatividad vigente y a las órdenes de autoridad competente.

- Adelantar las gestiones necesarias para la construcción de la defensa jurídica de la Compañía frente a demandas laborales, acciones de tutela y querellas de orden administrativo–laboral mediante la recopilación, análisis y suministro oportuno de información y documentación pertinente.

Requerimientos:

- Profesional en Derecho con experiencia en derecho laboral.

- Mínimo 12 meses de experiencia en el ámbito laboral.

- Conocimiento de normativas vigentes en derecho laboral.

- Habilidades de gestión documental y análisis de información.

- Residencia en Medellín Antioquia.

Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse a las ofertas por medio de Magneto Empleos?

Los profesionales interesados pueden aplicar fácilmente a través de Magneto Empleos siguiendo estos pasos:

1- Ingresa al portal web www.magneto.com.co.

2- En la barra de búsqueda, escribe el cargo que te interesa: “Psicólogo” o “Abogado”.

3- Filtra los resultados por ciudad (Bogotá o Medellín) y tipo de contrato.

4- Selecciona la vacante que se ajuste a tu perfil y haz clic en “Aplicar”.

5- Crea tu cuenta o inicia sesión para subir tu hoja de vida y completar el proceso.

Magneto permite postularse gratis, recibir alertas personalizadas y seguir el estado de tus aplicaciones en tiempo real. Es una de las plataformas más utilizadas por las empresas en Colombia para procesos de selección.

