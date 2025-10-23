Empresas buscan talento diverso: hay más de 1.200 ofertas laborales para personas en condición de discapacidad

Mientras la mayoría de colombianos sin discapacidad alcanza una participación laboral del 66,5% de acuerdo con el trimestre entre junio de agosto, solo el 20,4% de las personas con discapacidad logra acceder al empleo formal. Sin embargo, aunque aún queda haciendo mucha falta la articulación de empresa y estado para cerrar estas brechas, lo positivo es que a hoy existen más de 1.200 vacantes activas en todo el país dirigidas a esta población, publicadas en la plataforma Magneto Empleos. Las oportunidades se concentran en sectores como ingenierías, servicio al cliente, manufactura, BPO, contabilidad y finanzas, y representan un avance significativo hacia un mercado laboral más equitativo e inclusivo. Le puede interesar: Empresas colombianas buscan talento para trabajo remoto e híbrido; hay más de 4.000 ofertas y así puede aplicar

Oportunidades para personas en condición de discapacidad con estabilidad y sin requisitos de experiencia

Empresas de diferentes sectores avanzan en la inclusión laboral con más de 1.200 vacantes abiertas para personas con discapacidad. FOTO: GETTY

Lo destacable es que cerca de 700 de estas vacantes no exigen experiencia laboral, lo que permite que más personas accedan a su primer empleo formal. Además, la mayoría de los contratos ofrecidos son a término indefinido o fijo, reflejando el compromiso empresarial con la estabilidad y la inclusión laboral. Entre los perfiles más solicitados están los de asesores comerciales, operarios, auxiliares de producción, agentes de call center y analistas contables.

Empresas que impulsan la diversidad

Cada vez más compañías en Colombia integran estrategias de inclusión laboral para recibir talento diverso, adecuando espacios físicos, tecnológicos y culturales. Según Magneto, las ciudades con mayor número de vacantes son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con modalidades tanto presenciales como híbridas. Lea más: ¿Quiere ser servidor público? La CNSC abrió 1.270 vacantes para trabajar con el Sena

Ofertas destacadas para personas en condición de discapacidad

Analista BackOffice/PQR - Medellín y Valle de Aburrá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Gestionar peticiones quejas y reclamos de clientes. - Manejar el sistema de atención al cliente con Excel básico. - Colaborar con equipos internos para resolver incidencias. - Elaborar reportes de gestión y seguimiento de PQR. - Mantener una comunicación efectiva y profesional con los clientes. Requerimientos: - Título de técnico o tecnólogo. - Experiencia mínima de 6 meses en backoffice de telecomunicaciones. - Conocimiento del portafolio B2B y B2C. - Excel básico. - Buena ortografía y redacción. Aplique aquí.

Cajero Principal - Urrao (Antioquia)

Salario a convenir. Requisitos: - Título de Técnico o 4 semestres aprobados en carrera profesional, en áreas Agropecuarias, Administrativas, Económicas, Financieras, Sociales o Ingenierías tales como: Industrial, Mercados, Agrónoma y Financiera. - Mínimo un (1) año de experiencia en el desempeño de las funciones propias del cargo, preferiblemente en el sector financiero. Responsabilidades: - Ser el encargado de atender de manera eficiente y ágil al público que realiza transacciones y operciones bancarias de caja. Postúlese acá.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?

El proceso de postulación es gratuito, rápido y accesible desde cualquier dispositivo. Sigue estos pasos para aplicar: 1. Ingresa a www.magneto365.com. 2. Crea o actualiza tu perfil profesional. 3. En el buscador, escribe “ofertas para personas con discapacidad” o filtra por ciudad y sector. 4. Aplica directamente en línea y activa alertas para nuevas oportunidades. Magneto recomienda incluir certificados médicos o documentos de soporte para garantizar un proceso adecuado al perfil del candidato.

Un paso firme hacia la inclusión laboral