x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Empresas buscan talento diverso: hay más de 1.200 ofertas laborales para personas en condición de discapacidad

Más de 1.200 vacantes para personas con discapacidad están disponibles en Colombia. Casi 700 no requieren experiencia y ofrecen contratos estables a través de Magneto Empleos.

  • Magneto Empleos reúne más de 1.200 oportunidades inclusivas en todo el país, con vacantes en servicio al cliente, ingeniería y manufactura. FOTO: GETTY
    Magneto Empleos reúne más de 1.200 oportunidades inclusivas en todo el país, con vacantes en servicio al cliente, ingeniería y manufactura. FOTO: GETTY
  • Empresas de diferentes sectores avanzan en la inclusión laboral con más de 1.200 vacantes abiertas para personas con discapacidad. FOTO: GETTY
    Empresas de diferentes sectores avanzan en la inclusión laboral con más de 1.200 vacantes abiertas para personas con discapacidad. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
23 de octubre de 2025
bookmark

Mientras la mayoría de colombianos sin discapacidad alcanza una participación laboral del 66,5% de acuerdo con el trimestre entre junio de agosto, solo el 20,4% de las personas con discapacidad logra acceder al empleo formal. Sin embargo, aunque aún queda haciendo mucha falta la articulación de empresa y estado para cerrar estas brechas, lo positivo es que a hoy existen más de 1.200 vacantes activas en todo el país dirigidas a esta población, publicadas en la plataforma Magneto Empleos.

Las oportunidades se concentran en sectores como ingenierías, servicio al cliente, manufactura, BPO, contabilidad y finanzas, y representan un avance significativo hacia un mercado laboral más equitativo e inclusivo.

Le puede interesar: Empresas colombianas buscan talento para trabajo remoto e híbrido; hay más de 4.000 ofertas y así puede aplicar

Oportunidades para personas en condición de discapacidad con estabilidad y sin requisitos de experiencia

Empresas de diferentes sectores avanzan en la inclusión laboral con más de 1.200 vacantes abiertas para personas con discapacidad. FOTO: GETTY
Empresas de diferentes sectores avanzan en la inclusión laboral con más de 1.200 vacantes abiertas para personas con discapacidad. FOTO: GETTY

Lo destacable es que cerca de 700 de estas vacantes no exigen experiencia laboral, lo que permite que más personas accedan a su primer empleo formal. Además, la mayoría de los contratos ofrecidos son a término indefinido o fijo, reflejando el compromiso empresarial con la estabilidad y la inclusión laboral.

Entre los perfiles más solicitados están los de asesores comerciales, operarios, auxiliares de producción, agentes de call center y analistas contables.

Empresas que impulsan la diversidad

Cada vez más compañías en Colombia integran estrategias de inclusión laboral para recibir talento diverso, adecuando espacios físicos, tecnológicos y culturales.

Según Magneto, las ciudades con mayor número de vacantes son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con modalidades tanto presenciales como híbridas.

Lea más: ¿Quiere ser servidor público? La CNSC abrió 1.270 vacantes para trabajar con el Sena

Ofertas destacadas para personas en condición de discapacidad

Analista BackOffice/PQR - Medellín y Valle de Aburrá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Gestionar peticiones quejas y reclamos de clientes.

- Manejar el sistema de atención al cliente con Excel básico.

- Colaborar con equipos internos para resolver incidencias.

- Elaborar reportes de gestión y seguimiento de PQR.

- Mantener una comunicación efectiva y profesional con los clientes.

Requerimientos:

- Título de técnico o tecnólogo.

- Experiencia mínima de 6 meses en backoffice de telecomunicaciones.

- Conocimiento del portafolio B2B y B2C.

- Excel básico.

- Buena ortografía y redacción.

Aplique aquí.

Cajero Principal - Urrao (Antioquia)

Salario a convenir.

Requisitos:

- Título de Técnico o 4 semestres aprobados en carrera profesional, en áreas Agropecuarias, Administrativas, Económicas, Financieras, Sociales o Ingenierías tales como: Industrial, Mercados, Agrónoma y Financiera.

- Mínimo un (1) año de experiencia en el desempeño de las funciones propias del cargo, preferiblemente en el sector financiero.

Responsabilidades:

- Ser el encargado de atender de manera eficiente y ágil al público que realiza transacciones y operciones bancarias de caja.

Postúlese acá.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?

El proceso de postulación es gratuito, rápido y accesible desde cualquier dispositivo.

Sigue estos pasos para aplicar:

1. Ingresa a www.magneto365.com.

2. Crea o actualiza tu perfil profesional.

3. En el buscador, escribe “ofertas para personas con discapacidad” o filtra por ciudad y sector.

4. Aplica directamente en línea y activa alertas para nuevas oportunidades.

Magneto recomienda incluir certificados médicos o documentos de soporte para garantizar un proceso adecuado al perfil del candidato.

Un paso firme hacia la inclusión laboral

Cada una de estas vacantes representa más que un empleo: es una oportunidad de autonomía, crecimiento y reconocimiento para cientos de personas que enfrentan barreras históricas.

El aumento de empresas comprometidas con la inclusión muestra que la diversidad laboral no solo es necesaria, sino posible.

Plataformas como Magneto Empleos están ayudando a conectar ese talento con las empresas que creen en una Colombia más justa e incluyente.

Conozca también: Convocatorias de práctica profesional 2026-1: empresas con vacantes abiertas en Colombia

Temas recomendados

Economía
Empleo
Trabajo
ofertas de empleo
Empleo
Vacantes
Magneto Empleos
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida