Aplique ahora: Cartama tiene más de 204 oportunidades de empleo en el sector agroindustrial en el país

La compañía Cartama, reconocida por su trayectoria de más de 20 años en la producción sostenible de aguacate Hass, abrió una convocatoria con 204 vacantes laborales en diferentes áreas. La empresa, que se ha consolidado como una de las más importantes del sector agrícola en el país, busca fortalecer sus equipos en áreas clave para garantizar la calidad y el crecimiento de su cadena productiva. Dicho en las propias palabras de la empresa en su lading de Magneto, Cartama es un grupo de empresas colombianas que controla todo el proceso del aguacate Hass, desde la siembra hasta la exportación, y que este año proyecta superar los 1.400 colaboradores directos. Su filosofía se centra en generar empleo digno en el campo, impulsar la sostenibilidad y contribuir al progreso de las comunidades locales. La compañía resalta que “nuestro producto no existiría de no ser por nuestra gente”, y por eso sigue cultivando no solo aguacates, sino también oportunidades laborales que garantizan bienestar a cientos de familias y aportan al desarrollo del campo colombiano. Le puede interesar: ¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Sectores con más vacantes disponibles en Cartama

Cartama, líder en producción de aguacate Hass, abrió 204 vacantes laborales en diferentes áreas, reforzando su compromiso con el empleo digno en el campo colombiano. FOTO: GETTY

Vacantes laborales más destacadas en Cartama

Gestor de Riesgo para Planta de Empaque de Aguacate

Salario: $ 1.800.000. Responsabilidades: - Realizar la inspección física y documental de contenedores previo a la carga. - Verificar condiciones de seguridad limpieza y cumplimiento de normas internacionales. - Registrar hallazgos en el sistema y generar reportes oportunos. - Asegurar el cumplimiento de estándares de inocuidad y prevención de riesgos. Requerimientos: - Técnico tecnólogo o profesional en áreas logísticas seguridad o afines. - Experiencia mínima de 1 año en inspección logística o gestión de riesgos (deseable en exportación). - Conocimientos básicos en normativas de comercio exterior seguridad y control documental. - Atención al detalle responsabilidad y orientación a resultados. Aplique aquí.

Operario de Producción - Innovación en la Línea

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Operar maquinaria en la línea de producción. - Cargar y descargar materiales. - Supervisar procesos de producción. - Operar estibadores eléctricos. - Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad. - Realizar mantenimiento preventivo de equipo. Requerimientos: - Experiencia mínima de un año como operario de producción. - Conocimiento en manejo de maquinaria. - Capacidad para trabajar en equipo. - Actitud proactiva y responsable. - Disponibilidad para turnos rotativos. Postúlese acá.

Auxiliar de Talento Humano – Selección y Bienestar en Cartama

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.800.000. Responsabilidades: - Publicación de vacantes y reclutamiento de candidatos. - Realización de entrevistas y verificación de documentos. - Acompañamiento en el proceso de ingresos de nuevos empleados. - Organización de eventos y celebraciones especiales para bienestar. - Comunicación interna y fortalecimiento del clima laboral. Requerimientos: - Tecnólogo o Profesional en áreas de talento humano psicología ingeniería industrial o administración de empresas. - Experiencia de seis meses a un año en selección y/o bienestar. - Pasión por el trabajo con las personas y orientación al servicio. - Excelentes habilidades de comunicación. Envíe la hoja de vida.

Auxiliar SST Itinerante

Salario a convenir. Responsabilidades: - Identificar riesgos laborales y proponer medidas de control en el centro de trabajo. - Desarrollar campañas y programas preventivos para reducir la accidentalidad laboral. - Supervisar el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP) y garantizar su disponibilidad. - Apoyar la investigación de accidentes y eventos relacionados con la seguridad laboral. - Ejecutar planes de intervención para reducción de riesgos específicos. Requerimientos: - Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo con licencia. - Un año de experiencia en este o enroles similares. - Disponibilidad para viajar frecuentemente entre Caramanta y Supía. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes?