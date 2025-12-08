x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Capturado alias El Flaco, presunto cabecilla de las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, en Antioquia

La Policía Nacional y la Fiscalía capturaron en Medellín a Wilder Areiza, alias “El Flaco”, señalado como presunto cabecilla de las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, en un operativo que lo vincula con hechos de violencia, desplazamientos masivos y extorsiones en el municipio de Briceño, Antioquia.

  • Durante la captura de Wilder Areiza, alias “El Flaco” (en el centro de la foto) fueron incautados nueve equipos móviles, 380.000 pesos en efectivo y munición de calibres 5.7 mm y 38 mm. FOTO cortesía
El Colombiano
El Colombiano
08 de diciembre de 2025
bookmark

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron en Medellín a Wilder Areiza (alias “El Flaco”) señalado como presunto cabecilla principal del grupo armado autodenominado “Guerrillas Campesinas Los Cabuyos”, durante una diligencia de allanamiento y registro, en el marco de una operación judicial orientada a debilitar estructuras responsables de afectaciones a la población civil en el norte de Antioquia.

Lea también: Cayó alias Care Vieja, cabecilla del Clan del Golfo, responsable de ataques contra la Fuerza Pública en Antioquia

Según la información oficial, Areiza tendría cerca de cinco años de actividad delictiva, iniciada en el GAO-r E-36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes como colaborador directo de Ricardo Abel Ayala Orrego, alias “Cabuyo”, entonces principal líder de esa estructura. En esa etapa habría participado en labores de inteligencia criminal, planeación de atentados y cobros extorsivos.

Sin embargo, tras la muerte de alias “Cabuyo” en junio de 2022, fue designado para coordinar las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales en Briceño (Antioquia), bajo la dirección de Edgar de Jesús Orrego Arango, alias “Leo” o “Firu”, capturado en 2024. Más adelante se convirtió en enlace cercano de alias “Chejo”, identificado como cabecilla actual.

Las autoridades señalan que Areiza impulsó la creación del grupo armado autodenominado “Guerrillas Campesinas de Cabuyo”, con presencia urbana y rural en Briceño, orientado a confrontar la comisión liderada por alias “Primo Gay”, quinto cabecilla de la estructura 36. Desde esa posición habría ordenado acciones que derivaron en confinamientos y desplazamientos en la zona.

En octubre de 2025 se le atribuye responsabilidad en el desplazamiento masivo registrado en las veredas Palmichal, El Hoyo, Palestina, Polvillo, Las Auras, La Calera, Cedral y Roblal, que afectó a más de 2.000 personas y motivó una alerta temprana de inminencia de la Defensoría del Pueblo. Paralelamente, sería el articulador de retenes ilegales en la vía Briceño–Yarumal, utilizados para imponer restricciones a la movilidad y exigir pagos a empresas de transporte.

Durante el procedimiento se incautaron nueve equipos móviles, 380.000 pesos en efectivo, 18 cartuchos calibre 5.7 mm y siete cartuchos calibre 38 mm.

Posteriormente, el capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó la diligencia. Por su parte, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Entérese de más: Alias ‘Cinco’, uno de los cabecillas de las Disidencias más buscados en Antioquia, fue abatido en Angostura

Para finalizar, la Policía Nacional destacó que esta acción afecta directamente la capacidad operativa del grupo armado y respalda la cooperación ciudadana en las investigaciones contra organizaciones responsables de afectaciones humanitarias en Antioquia.

Temas recomendados

Conflicto armado
Fuerza pública
Justicia
Fiscalía General de la Nación
Policía
Guerrilla
captura
Fiscalía
Colombia
Antioquia
Briceño
Club intelecto
