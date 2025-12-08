Capturado alias El Flaco, presunto cabecilla de las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, en Antioquia

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron en Medellín a Wilder Areiza (alias “El Flaco”) señalado como presunto cabecilla principal del grupo armado autodenominado “Guerrillas Campesinas Los Cabuyos”, durante una diligencia de allanamiento y registro, en el marco de una operación judicial orientada a debilitar estructuras responsables de afectaciones a la población civil en el norte de Antioquia.

Según la información oficial, Areiza tendría cerca de cinco años de actividad delictiva, iniciada en el GAO-r E-36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes como colaborador directo de Ricardo Abel Ayala Orrego, alias “Cabuyo”, entonces principal líder de esa estructura. En esa etapa habría participado en labores de inteligencia criminal, planeación de atentados y cobros extorsivos.

Sin embargo, tras la muerte de alias “Cabuyo” en junio de 2022, fue designado para coordinar las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales en Briceño (Antioquia), bajo la dirección de Edgar de Jesús Orrego Arango, alias “Leo” o “Firu”, capturado en 2024. Más adelante se convirtió en enlace cercano de alias “Chejo”, identificado como cabecilla actual.