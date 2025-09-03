x

Ruta N y Google lanzaron programa gratuito para formar a 5.000 personas en IA y nube

Los cursos virtuales tendrán una duración de seis meses y están disponibles para mayores de 18 años, sin necesidad de experiencia previa.

  Las personas que finalicen los cursos recibirán insignias digitales de Google, un valor agregado para su perfil profesional y laboral. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Las personas que finalicen los cursos recibirán insignias digitales de Google, un valor agregado para su perfil profesional y laboral. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
  La alianza con Google Cloud se convierte en un paso clave para consolidar a Medellín como epicentro tecnológico y de innovación en América Latina. FOTO: GETTY

    La alianza con Google Cloud se convierte en un paso clave para consolidar a Medellín como epicentro tecnológico y de innovación en América Latina.

    FOTO: GETTY

Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 8 horas
bookmark

Medellín sigue apostando por convertirse en la capital tecnológica de América Latina. En ese camino, la Alcaldía anunció una alianza con Google Cloud, Ruta N y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) del Foro Económico Mundial, que permitirá que más de 5.000 habitantes de la ciudad y el área metropolitana accedan de manera gratuita al programa Google Cloud Career Launchpad, que les ayudará a potenciar sus carreras ante los futuros desafíos del mercado laboral.

El objetivo de esta estrategia es cerrar brechas digitales, potenciar el talento local y preparar a la ciudad para los retos de la economía digital. Según Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, se trata de un paso vital en el propósito de posicionar a Medellín como “la capital de la inteligencia artificial en América Latina”.

Le puede interesar: Foro Económico Mundial reveló los puestos de empleo que tendrán más crecimiento neto entre 2025 y 2030

¿Cuáles son los cursos y los requisitos para acceder a ellos?

<p>La alianza con Google Cloud se convierte en un paso clave para consolidar a Medellín como epicentro tecnológico y de innovación en América Latina. </p><p>FOTO: GETTY</p>

La alianza con Google Cloud se convierte en un paso clave para consolidar a Medellín como epicentro tecnológico y de innovación en América Latina.

FOTO: GETTY

La formación está dirigida a mayores de 18 años y se centra en dos rutas claves para el futuro laboral:

- Cloud Digital Engineer: implementación, configuración y administración de soluciones en la nube.

- Introducción a la inteligencia artificial generativa: fundamentos y aplicaciones prácticas.

“Esta alianza abre puertas para que más personas accedan a formación en tecnologías avanzadas, y también fortalece nuestro ecosistema de innovación, impulsando el crecimiento económico y social de la ciudad. Queremos que Medellín sea reconocida como un lugar donde la tecnología y el talento convergen para transformar vidas”, aseguró Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N.

Los cursos, que no requieren conocimientos previos, tienen una duración de seis meses, se imparten de forma virtual y asincrónica y combinan teoría con ejercicios prácticos. Al finalizar, los participantes recibirán insignias digitales de Google, que podrán incluir en sus perfiles profesionales como respaldo de sus competencias.

Lea más: Medellín acogerá Empleo Fest con más de 150 empresas invitadas y 10.000 vacantes en Medellín, ¿cómo inscribirse?

¿Cómo inscribirse a los cursos ofertados por Google y Alcaldía de Medellín?

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través de la página oficial de Ruta N en el siguiente enlace: rutanmedellin.org/formaciongoogle.

Tras el registro, cada persona recibirá un correo para activar su cupo en la plataforma de Google.

Conozca también: Aplique ahora: Cartama tiene más de 204 oportunidades de empleo en el sector agroindustrial en el país

Utilidad para la vida