Latam Airlines cerró el 2025 con utilidades récord por US$1.460 millones y 87 millones de pasajeros

El Grupo Latam Airlines, que incluye Latam Colombia, volvió a despegar alto en 2025. El mayor grupo aéreo del hemisferio sur presentó resultados financieros y operacionales. Estas cifras confirmaron un año de crecimiento rentable, disciplina financiera y fortalecimiento de su propuesta de valor, tanto para pasajeros como para clientes de carga. La compañía, con sede en Santiago de Chile, reportó utilidades netas por US$1.460 millones al cierre del año, un salto de 49,4% frente a 2024, y transportó 87,4 millones de pasajeros, cifras que la ratifican como el principal jugador aéreo de América Latina. Entérese: Latam invertirá más de US$2.100 millones en nuevos aviones brasileños, ¿qué hay detrás del negocio?

El negocio de carga fue otro de los pilares del año. Las filiales del grupo transportaron más de 1 millón de toneladas en 2025, consolidando a LATAM Cargo Group como el mayor operador de carga aérea de América Latina.

Resultados financieros de Latam en 2025: más ingresos y mayor rentabilidad

Durante 2025, Latam alcanzó ingresos operacionales totales por US$14.495 millones, lo que representó un crecimiento de 11,2% frente al año anterior. Este desempeño estuvo acompañado de una mejora significativa en la rentabilidad del negocio. El resultado operacional ajustado llegó a US$2.355 millones, con un margen operativo ajustado de 16,2%, es decir, 3,5 puntos porcentuales más que en 2024. A su vez, el Ebitdar (indicador financiero que representa los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y costes de reestructuración o renta) ajustado totalizó US$4.091 millones, con un margen de 28,2%, una expansión anual de 4,4 puntos porcentuales. Esto es reflejo, según la compañía, de la fortaleza estructural de su modelo de negocio. Puede leer: ¿Quién gana más plata por mover aviones y pasajeros? Estos son los resultados de Avianca, Latam y Copa En términos de balance, Latam cerró 2025 con una posición de liquidez de US$3.725 millones, equivalente al 25,7% de los ingresos de los últimos doce meses. La fuerte generación de caja, por más de US$1.400 millones en el año, permitió destinar US$585 millones a la recompra de acciones y, de manera independiente, aprobar y pagar dividendos por US$693 millones, sin comprometer la robustez del balance. “Cerramos el 2025 satisfechos por el avance en la consolidación de Latam. Los resultados reflejan un modelo de negocio fortalecido, sustentado en una propuesta de valor diferenciada, una ejecución operacional consistente y una disciplina financiera que le ha permitido crecer de manera rentable y sostenida”, afirmó Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

Cuarto trimestre de 2025: impulso del segmento premium y mejores ingresos unitarios