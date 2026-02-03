Latam Airlines cerró el 2025 con utilidades récord por US$1.460 millones y 87 millones de pasajeros

El Grupo Latam Airlines, que incluye Latam Colombia, volvió a despegar alto en 2025. El mayor grupo aéreo del hemisferio sur presentó resultados financieros y operacionales.
Estas cifras confirmaron un año de crecimiento rentable, disciplina financiera y fortalecimiento de su propuesta de valor, tanto para pasajeros como para clientes de carga.
La compañía, con sede en Santiago de Chile, reportó utilidades netas por US$1.460 millones al cierre del año, un salto de 49,4% frente a 2024, y transportó 87,4 millones de pasajeros, cifras que la ratifican como el principal jugador aéreo de América Latina.
