Trump anuncia, tras reunión con Petro, que combatirá junto a Colombia los grupos terroristas en la frontera con Venezuela

El mandatario estadounidense, Donald Trump, oficializó este martes 3 de febrero un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Colombia destinado a neutralizar las operaciones de grupos guerrilleros en la región fronteriza con Venezuela.

La estrategia se centrará específicamente en organizaciones designadas formalmente como terroristas por ambos países, que utilizan el territorio venezolano como base de operaciones y refugio logístico.

La confirmación de este trabajo conjunto surgió luego de la reunión que Trump mantuvo con el presidente Gustavo Petro en Washington, como una respuesta directa a la expansión de grupos armados que amenazan la estabilidad regional.

En desarrollo...