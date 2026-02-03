¿Por qué Colombia es favorito ante Marruecos para su serie de Copa Davis desde este viernes?

Los integrantes de Colombia para la Copa Davis, que fueron seleccionados por el capitán Alejandro Falla, ya se encuentran en Marruecos preparando lo que será su enfrentamiento contra los anfitriones, por el Grupo Mundial I.
Falla eligió en esta oportunidad a Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Miguel Tobón, Juan Sebastián Gómez y al doblista Nicolás Barrientos, quienes se medirán a los locales que son liderados por Reda Bennani, quien a sus 18 años se consolida como la primera raqueta de ese país ocupando el puesto 563° del ranking ATP en sencillos.
El capitán Hicham Arazi también citó a Taha Baadi (576º) y Yassine Dlimi (621º), respectivamente en el ranking ATP.