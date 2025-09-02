x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Contratan de inmediato: hay más de 78.000 ofertas laborales disponibles en el país

Las ofertas incluyen cargos en servicio al cliente, ventas, administración y manufactura, con postulación gratuita en Magneto Empleos.

  • Los interesados pueden postularse gratis en Magneto Empleos, donde las vacantes se actualizan a diario según el sector y la ciudad. FOTO: GETTY
    Los interesados pueden postularse gratis en Magneto Empleos, donde las vacantes se actualizan a diario según el sector y la ciudad. FOTO: GETTY
  • La mayoría de las vacantes corresponden a áreas de servicio al cliente y administración, que en conjunto suman más de 58.000 puestos. FOTO: GETTY
    La mayoría de las vacantes corresponden a áreas de servicio al cliente y administración, que en conjunto suman más de 58.000 puestos. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 8 horas
bookmark

Los colombianos que buscan empleo tienen una gran oportunidad: actualmente hay más de 78.000 vacantes activas en el país en diferentes sectores, con contratación inmediata a través del portal Magneto Empleos.

Entre las compañías que más requieren personal con urgencia se encuentran Studio F, Solvo y ManpowerGroup, además de otras organizaciones con amplia presencia en el mercado nacional.

Le puede interesar: Trabajo en Nestlé: la compañía hará feria de empleo con más de 9.000 vacantes en Colombia, ¿cómo registrarse?

Sectores que están contratando de manera ágil

La mayoría de las vacantes corresponden a áreas de servicio al cliente y administración, que en conjunto suman más de 58.000 puestos. FOTO: GETTY
La mayoría de las vacantes corresponden a áreas de servicio al cliente y administración, que en conjunto suman más de 58.000 puestos. FOTO: GETTY

De acuerdo con la plataforma, los sectores que concentran la mayor cantidad de ofertas son:

- Servicio al cliente y afines: 30.000 vacantes.

- Administración y oficina: 28.000 vacantes.

- Ventas: 22.000 vacantes.

- Producción, operarios y manufactura: 11.000 vacantes.

Lea más: ¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Ofertas laborales más destacadas para contratación con urgencia

Asesor Comercial Temporal en Bogotá

Salario: 1.423.500.

Responsabilidades:

- Atender y fidelizar a los clientes.

- Alcanzar las metas de ventas establecidas.

- Apoyar en la gestión comercial del equipo.

- Realizar seguimiento a los clientes potenciales.

- Asistir a reuniones y capacitaciones.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Disponible para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.

- Excelente actitud y habilidades de comunicación.

- Residencia en Bogotá.

- Interés por el área de ventas.

Aplique aquí.

Auxiliar logístico cargue y descargue - Cali

Salario: 1.423.500 a 1.623.500.

Requisitos

- Personal masculino.

- Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares.

- Preferiblemente con experiencia en empresas del sector alimentos.

- Conocimiento en el manejo de estibador eléctrico (deseable).

Responsabilidades:

- Ejecutar el cargue y descargue de camiones.

- Verificar referencias, cantidades y fechas de vencimiento de los productos según lo requerido por el cliente.

- Operar estibador eléctrico en caso de ser necesario.

Postúlese acá.

Alistador de Vehículos - Medellín

Salario: 1.535.000.

Responsabilidades:

- Lavar y limpiar los vehículos para garantizar su presentación.

- Brillar y desinfectar los vehículos según los estándares de la empresa.

- Mover y organizar los vehículos en el lote según las instrucciones.

- Realizar inspecciones de calidad antes de la entrega final.

- Reportar cualquier daño o problema mecánico encontrado.

- Coordinar con el equipo de mantenimiento para reparaciones necesarias.

Requerimientos:

- Bachiller con título.

- Licencia de conducción B1 vigente.

- Mínimo un año de experiencia en conducción de vehículos.

- Experiencia previa en lavado y limpieza de vehículos.

- Habilidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Envíe la hoja de vida.

Ejecutivo (a) Comercial - Medellín

Salario a convenir.

Responsabilidades:

· Relaciones comerciales sólidas con clientes clave.

· Gestionar y ampliar la cartera de clientes, asegurando el cumplimiento de ventas.

· Realizar el seguimiento de pedidos y garantizar una atención al cliente constante y efectiva.

· Realizar el proceso de cobro de cartera de manera eficiente.

Requisitos:

· Experiencia mínima de seis meses en ventas en el sector de manufacturas, textil o moda.

· Conocimientos en MS Office y CRM.

· Formación técnica o profesional en áreas afines.

· Habilidades de negociación y cierre de acuerdos.

Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo?

Los interesados en postularse pueden hacerlo de manera virtual a través de la plataforma Magneto Empleos, donde encontrarán el listado completo de oportunidades disponibles. El proceso es gratuito y permite filtrar por ciudad, sector o tipo de contrato.

Con esta convocatoria, se busca responder a la demanda de talento en áreas clave y ofrecer opciones de trabajo inmediato a miles de colombianos.

Conozca también: Postúlese ahora: más de 14.000 vacantes en el sector de produccion, operarios y manufactura

Temas recomendados

Economía
Empleo
ofertas de empleo
Empleo
Vacantes
Magneto Empleos
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida