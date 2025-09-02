Contratan de inmediato: hay más de 78.000 ofertas laborales disponibles en el país

Los colombianos que buscan empleo tienen una gran oportunidad: actualmente hay más de 78.000 vacantes activas en el país en diferentes sectores, con contratación inmediata a través del portal Magneto Empleos.
Entre las compañías que más requieren personal con urgencia se encuentran Studio F, Solvo y ManpowerGroup, además de otras organizaciones con amplia presencia en el mercado nacional.
Le puede interesar: Trabajo en Nestlé: la compañía hará feria de empleo con más de 9.000 vacantes en Colombia, ¿cómo registrarse?