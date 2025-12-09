x

Xiomara Castro denunció presunta injerencia de Trump en las elecciones en Honduras y rechazó un “golpe electoral”

La mandataria de los hondureños aseguró que ha habido una “adulteración” en los resultados tras la injerencia del presidente de Estados Unidos, debido a que él apoya a un candidato de derecha, el conservador Nasry Asfura.

Agencia AFP
09 de diciembre de 2025
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes 9 de diciembre una “adulteración” de los resultados de las elecciones en su país y condenó la “injerencia” de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien apoya a un candidato derechista.

A punto de concluir, el escrutinio de las presidenciales es liderado por el conservador Nasry Asfura, el favorito de Trump, con una estrecha ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla, quien denuncia ser víctima de un “fraude”.

Y es que para Castro el proceso electoral en su país, estuvo marcado por amenazas, manipulaciones y una clara “adulteración de la voluntad popular”. De esta manera, dio a conocer que su gobierno denunciará esto ante Naciones Unidas, la Unión Europea, la Celac, la OEA y otros organismos internacionales.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro. FOTO: Getty
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro. FOTO: Getty

“El pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular”, dijo Castro durante un acto público en la localidad de Catacamas.

Nasry Asfura. Foto: AFP
Nasry Asfura. Foto: AFP

“Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo” en instancias internacionales, agregó la mandataria en su primera declaración tras los comicios, marcados por demoras en el escrutinio a raíz de sucesivos fallos informáticos.

La candidata del oficialismo de izquierda, Rixi Moncada, quien también denunció un “fraude” quedó en un lejano tercer lugar de los punteros. Castro agregó que los resultados de las elecciones “están viciados de nulidad” desde la propia campaña.

“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que, si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, sostuvo la gobernante.

Según medio internacionales, varios días antes de las votaciones, el presidente Donald Trump le manifestó su apoyo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y le pidió a todos los hondureños a respaldarlo.

Dentro del mismo discurso, calificó a la candidata oficialista Rixi Moncada como “cercana al comunismo” y acusó al candidato liberal Salvador Nasralla de intentar “dividir el voto”.

Según Castro, el presidente Donald Trump tuvo que verlos en los resultados de las votaciones en Honduras. FOTO: Getty
Según Castro, el presidente Donald Trump tuvo que verlos en los resultados de las votaciones en Honduras. FOTO: Getty

El gobernante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Nasralla, solicitó la nulidad de los escrutinios realizados en las más de 19.000 juntas receptoras de votos, por culpa de un presunto “desastre” en el sistema de transmisión preliminar de resultados.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué irregularidades señala Xiomara Castro en las elecciones?
Asegura que hubo amenazas, coacción, manipulación del sistema preliminar de resultados y “adulteración” de la voluntad popular.
¿Por qué menciona injerencia de Estados Unidos?
Castro afirma que Donald Trump intervino al apoyar públicamente a Nasry Asfura y advertir consecuencias si votaban por la candidata oficialista Rixi Moncada.
¿Qué efectos puede tener esta denuncia internacional?
Podría abrir auditorías externas, revisiones de escrutinios y presiones diplomáticas para clarificar la legitimidad del proceso.

