Ya hay reventa de entradas para el Mundial: ¿usted pagarían 500% más de precio oficial por ver Colombia vs. Portugal?

El momento en que se definieron los grupos y sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcó un antes y un después en el mercado de boletería. Especialmente para el partido Colombia vs. Portugal, programado para el 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. Antes del sorteo, la entrada más barata para ese partido costaba menos de 400 dólares.
Aparte de las semifinales y finales del torneo mundial, el partido entre cafeteros y portugueses es el duelo con la boletería más costosa del Mundial. Le contamos cómo quedaron los precios y por qué el gran atractivo de este partido por encima de otras selecciones, como las europeas.