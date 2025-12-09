¿Cómo va la promesa de la Alcaldía de Medellín y EPM para llevar agua potable a 50.000 familias?

La Alcaldía de Medellín y EPM celebraron este martes que cada vez más personas se benefician con el programa Unidos por el Agua, que ya llega a 12.736 familias con acceso a este servicio de manera formal, lo que les permite tener una mejor salud, al disfrutar de un líquido potable y disponer adecuadamente sus aguas residuales.
Así, la Administración Distrital y EPM avanzan en la meta de lograr este cuatrienio un total de 50.000 hogares conectados, en territorios históricamente excluidos y de difícil gestión.
El acceso a agua potable no solo aporta a la equidad en la ciudad, sino que también se convierte en una acción directa de prevención de enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada, que propicia la transmisión de agentes por ingestión, lo que afecta alimentos, utensilios y superficies.