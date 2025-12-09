¿Cómo va la promesa de la Alcaldía de Medellín y EPM para llevar agua potable a 50.000 familias?

El acceso a agua potable no solo aporta a la equidad en la ciudad, sino que también se convierte en una acción directa de prevención de enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada , que propicia la transmisión de agentes por ingestión, lo que afecta alimentos, utensilios y superficies.

Así, la Administración Distrital y EPM avanzan en la meta de lograr este cuatrienio un total de 50.000 hogares conectados, en territorios históricamente excluidos y de difícil gestión.

La Alcaldía de Medellín y EPM celebraron este martes que cada vez más personas se benefician con el programa Unidos por el Agua, que ya llega a 12.736 familias con acceso a este servicio de manera formal, lo que les permite tener una mejor salud, al disfrutar de un líquido potable y disponer adecuadamente sus aguas residuales.

Por ello, Unidos por el Agua es una de las intervenciones de salud pública más costo-efectivas y con mayor impacto en la protección de la vida de los ciudadanos que se conectan al servicio.

“Este programa contribuye con un elemento fundamental para la salud pública. Cuando no tenemos acceso a agua potable, se incrementan los casos de enfermedad diarreica, hepatitis A, cólera y fiebre tifoidea, enfermedades transmitidas por alimentos y por agua no potable”, explicó la secretaria de Salud, Natalia López Delgado.

En sectores como Carambolas, Carpinelo 1 y 2, La Avanzada, Altos de la Virgen, Tanque Santa Elena, El Cristo, Blanquizal y 8 de Marzo, el programa llega con la modalidad de Abastecimiento Comunitario a 2.814 hogares; la meta del cuatrienio es subir esa cifra a 8.455.

Allí se instalan redes convencionales y no convencionales sin costo para los usuarios, lo que garantiza conexión, cobertura, continuidad y calidad.

“Laboramos para lograr una calidad del agua superior a los estándares normativos nacionales, de modo que llegue a todas las comunidades que abastecemos con agua potable, tanto a los usuarios actuales como a los futuros, e incluso a zonas de difícil gestión como aquellas que hacen parte del programa Unidos por el Agua”, señaló el jefe de Potabilización de EPM, Rodolfo Mira.

Otra modalidad es Habilitación Viviendas, que beneficia a 742 hogares y avanza en sectores como Blanquizal, La Salle y La Isla. Esta consiste en extender redes locales de acueducto y alcantarillado, con la posibilidad de financiar hasta en 120 meses el valor de conexión para hogares de estratos 1, 2 y 3, por medio de la factura de servicios públicos, con tarifas y subsidios diferenciados según el estrato socioeconómico.

“A todos los sectores darles esa felicidad, ese regalo, para que puedan tener su agua y su alcantarillado personal, y no tengan que estar esperando que el agua llegue por poquitos, hoy sí y mañana no”, expresó la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Olaya, Beatriz Posada.

Además, las conexiones domiciliarias nuevas, que incluyen a familias de estratos 1, 2 y 3 en sectores que cuentan con las redes de los servicios de acueducto y alcantarillado de todas las comunas, ya benefician a 8.776 hogares con soluciones legales y seguras con protocolos de calidad liderados por EPM.