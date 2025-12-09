SushiMaster 2025: estos fueron los restaurantes ganadores en Medellín y Antioquia

El SushiMaster 2025 cerró su edición con un aire de triunfo colectivo. Ni la lluvia persistente ni las filas que se extendieron por cuadras lograron frenar a miles de comensales que, durante varios días, se movilizaron para apoyar a sus restaurantes favoritos. Fue, como señalaron los organizadores, “un acto de fe”: un esfuerzo conjunto entre cocineros, equipos de trabajo y clientes que convirtió la experiencia en un fenómeno gastronómico y económico. Más de 480.000 rollos servidos y más de 10.000 millones de pesos generados para miles de familias dan cuenta de ese impacto.

El certamen, guiado por el voto del público, recibió 97.000 sufragios válidos este año. Y fueron esos votantes quienes definieron el listado de ganadores, aquellos restaurantes que lograron conquistar paladares, fidelizar seguidores y, en muchos casos, atraer a quienes se enfrentaban por primera vez al formato del concurso.