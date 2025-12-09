En pueblo de Antioquia ya hay 24.000 metros cuadrados más libres de minas antipersonal

Soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.° 7 culminaron más de un año de operaciones de despeje en la vereda Santa Helena, en el municipio de San Carlos, al Oriente de Antioquia. Gracias a este trabajo fueron entregados más de 24.000 m² libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal. Durante las labores, los desminadores destruyeron tres minas antipersonal ubicadas en el camino veredal que comunica a Santa Helena con la vereda La Mirandita, eliminando un riesgo directo para los campesinos de la zona. Puede leer: Disputa tiene en vilo Casa de la Memoria en San Carlos: esta es la historia El área fue declarada y entregada oficialmente como libre de sospecha de minas antipersonal, permitiendo a los habitantes transitar de manera segura en sus procesos de retorno, recuperación y uso productivo del territorio.

Hay que recordar que entre 1998 y 2010, la guerrilla de las FARC-EP y varios grupos paramilitares cometieron 33 masacres en el municipio de San Carlos. La muerte de 219 personas en medio de estos hechos obligó a casi 18. 000 sancarlitanos —de una población estimada en 25 000 habitantes— a dejar sus casas para huir de la violencia. Según ha documentado el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH, 23 de esas masacres fueron perpetradas por paramilitares, seis por la guerrilla de las FARC-EP y las cuatro restantes por grupos sin identificar. Además, durante ese mismo periodo, se registraron 126 víctimas de asesinatos selectivos, 156 de desaparición forzada y 78 de minas antipersonal. Tal concentración de violencia provocó el abandono de 30 de las 74 veredas del territorio.