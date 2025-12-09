x

En pueblo de Antioquia ya hay 24.000 metros cuadrados más libres de minas antipersonal

127 personas han sido víctimas de estos artefactos explosivos en Colombia en el último año.

  Descripción: Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército Nacional. Lugar: Vereda El Oso del Municipio de Granada. Fecha de evento: 02/07/2025. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
El Colombiano
09 de diciembre de 2025
bookmark

Soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.° 7 culminaron más de un año de operaciones de despeje en la vereda Santa Helena, en el municipio de San Carlos, al Oriente de Antioquia.

Gracias a este trabajo fueron entregados más de 24.000 m² libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal. Durante las labores, los desminadores destruyeron tres minas antipersonal ubicadas en el camino veredal que comunica a Santa Helena con la vereda La Mirandita, eliminando un riesgo directo para los campesinos de la zona.

Puede leer: Disputa tiene en vilo Casa de la Memoria en San Carlos: esta es la historia

El área fue declarada y entregada oficialmente como libre de sospecha de minas antipersonal, permitiendo a los habitantes transitar de manera segura en sus procesos de retorno, recuperación y uso productivo del territorio.

Hay que recordar que entre 1998 y 2010, la guerrilla de las FARC-EP y varios grupos paramilitares cometieron 33 masacres en el municipio de San Carlos. La muerte de 219 personas en medio de estos hechos obligó a casi 18. 000 sancarlitanos —de una población estimada en 25 000 habitantes— a dejar sus casas para huir de la violencia. Según ha documentado el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH, 23 de esas masacres fueron perpetradas por paramilitares, seis por la guerrilla de las FARC-EP y las cuatro restantes por grupos sin identificar. Además, durante ese mismo periodo, se registraron 126 víctimas de asesinatos selectivos, 156 de desaparición forzada y 78 de minas antipersonal. Tal concentración de violencia provocó el abandono de 30 de las 74 veredas del territorio.

“La historia reciente de San Carlos podría condensar la historia del horror del conflicto en Colombia. Todos los actores armados con todas las estrategias de guerra han hecho presencia en este pueblo del Oriente antioqueño”, se lee en la presentación del informe San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra.

De acuerdo con el registro de Acción Integral Contra las Minas Antipersonal del Gobierno Nacional correspondiente al periodo comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, en Colombia se contabilizaron 127 víctimas de artefactos explosivos, lo que representa un incremento del 16,5 % frente al mismo periodo anterior, cuando se registraron 109 personas afectadas.

Siga leyendo: Ejército destruyó siete laboratorios en San Carlos donde se procesaba coca, propiedad, presuntamente, del Clan del Golfo

En cuanto al perfil de las víctimas, se identificó que 59 personas pertenecen a la Fuerza Pública, lo que corresponde a un aumento del 55,2 %, mientras que 43 son civiles, con una disminución del 39,5 % frente al año anterior. Este contraste refleja que el riesgo se ha trasladado con mayor fuerza hacia quienes realizan labores de control y protección territorial, sin que ello signifique que la población civil esté libre del peligro, especialmente en zonas rurales.

Durante este mismo periodo se reportaron 75 accidentes con artefactos explosivos, frente a los 63 del año anterior. Además, 118 personas resultaron heridas y 9 fallecieron como consecuencia de estos hechos, cifras que evidencian la gravedad del impacto humanitario que persiste en varias regiones del país.

Los municipios con mayor número de víctimas fueron Anorí (Antioquia) con 13 casos; Morales y Santa Rosa del Sur (Bolívar) con 7 casos cada uno; Los Andes (Nariño) con 6; Valdivia (Antioquia) con 6; y Argelia (Cauca) con 6.

