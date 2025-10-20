Conozca cómo aplicar a más de 184 mil vacantes que hay en el país; Bogotá y Medellín lideran oferta

El mes de octubre se encuentra en su recta final y con ello las oportunidades de empleo empiezan a aumentar debido a su cercanía con temporada de halloween, Navidad y fin de año. Por ende, en Magneto hay disponibles más de 184.000 ofertas laborales en todo el país.
Para acceder a las oportunidades de empleo, las personas solo deben estar registrados en Magneto Empleos, tener completado el perfil al 100% y postularse solo a las oportunidades con las que cumpla el perfil requerido.
De hecho, puede aprovechar porque de ese total de vacantes, son más de 150.000 cuya contratación es de carácter urgente.
