Estas son las 16 mejores empresas para hacer prácticas profesionales en Colombia en 2025

Un buen programa de prácticas puede marcar la diferencia entre dar un primer paso laboral exitoso o quedarse rezagado en la búsqueda de empleo. Consciente de ello, la plataforma FirstJob presentó el ranking Best Internship Experiences (BIE) 2025, que reconoce a las compañías con los programas de prácticas más destacados de América Latina. En Colombia, más de 1.700 practicantes de 43 empresas participaron en la encuesta que dio forma al listado, evaluando aspectos como el ambiente laboral, el liderazgo, las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo profesional. De esta evaluación surgió el Top 16 de mejores empresas para hacer prácticas profesionales en el país, donde aparecen nombres como Seguros Sura, L'Oréal, Globant, Avianca, Colgate-Palmolive, P&G, Colanta y Dialectica, entre otras.

Top-16 de las mejores empresas para hacer prácticas profesionales

Seguros Sura, L’Oréal, Globant y Avianca hacen parte del listado de empresas con programas de prácticas destacados en Colombia. FOTO: GETTY

Prácticas que generan futuro

El ranking BIE no solo visibiliza a las empresas que se destacan en empleabilidad juvenil, también refleja la importancia de ofrecer a los jóvenes experiencias laborales reales que fortalezcan su perfil profesional. En un país como Colombia, donde la población joven enfrenta retos para ingresar al mercado laboral, estas iniciativas resultan cruciales. Según cifras recientes del Dane, en 2025 se han generado más de 831.000 nuevos empleos, y en Bogotá la tasa de desempleo juvenil bajó a 15,4%, lo que representa una mejora frente al 2024. Sin embargo, la brecha sigue siendo amplia: este indicador aún supera en 6,2 puntos porcentuales el promedio nacional, y más de la mitad de los trabajadores (56,8%) se desempeñan en la informalidad. En este escenario, las prácticas profesionales se convierten en una herramienta clave para reducir las brechas de empleabilidad, ya que permiten a los jóvenes adquirir experiencia, habilidades concretas y referencias profesionales que aumentan sus posibilidades de acceder a un empleo formal.

El caso de Dialectica, una apuesta por el talento joven