Murió el inmigrante mexicano que fue herido en medio de un tiroteo en oficina de ICE en Dallas, Texas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó a sus connacionales sobre el ataque y “exigiendo que se haga una investigación a fondo” sobre este caso.

  Miguel Ángel García-Hernández murió tras ser herido en medio de un ataque en Estados Unidos. FOTO: GETTY - Oficina del Sheriff del Condado de Collin
    Miguel Ángel García-Hernández murió tras ser herido en medio de un ataque en Estados Unidos. FOTO: GETTY - Oficina del Sheriff del Condado de Collin
Agencia AFP
30 de septiembre de 2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el martes la muerte de uno de los ciudadanos mexicanos que resultó herido la semana pasada en un ataque armado a un centro de detención de migrantes en el sur de Estados Unidos.

El ataque al centro de detención del servicio federal de inmigración ICE en Dallas, Texas, fue perpetrado el 24 de septiembre por un francotirador que abrió fuego desde una azotea cercana. Inicialmente, las autoridades habían reportado que un migrante de origen salvadoreño murió y otros dos resultaron heridos, entre ellos el mexicano.

“Se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá y se está en contacto con la familia, en todo sentido, tanto apoyo económico, moral”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina, al informar la muerte del mexicano. “Si quieren presentar una denuncia, daremos todo el apoyo”, añadió.

Lea también: ¿Quién era Joshua Jahn, el hombre detrás del ataque contra oficina de ICE en Dallas?

El fallecido fue identificado como Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, una oenegé de la comunidad hispana en Estados Unidos.

“Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre cariñoso y un proveedor para nuestra familia”, dijo su esposa Stephany Gauffeny, citada en el comunicado de la organización.

FOTO: U.S. Immigration and Customs Enforcement
FOTO: U.S. Immigration and Customs Enforcement

Sheinbaum añadió que su gobierno presentó una carta diplomática sobre este caso “exigiendo que se haga una investigación a fondo”. El tirador, un estadounidense de 29 años llamado Joshua Jahn, se suicidó en el lugar, dijeron autoridades estadounidenses.

Entérese: Revelan detalles del ataque contra el ICE en EE. UU.: tirador solo quería “aterrorizar” a los agentes migratorios

Según la fiscalía local, el objetivo de Jahn era “aterrorizar” a los agentes del ICE, la principal agencia responsable de ejecutar la promesa del presidente Donald Trump de detener y expulsar a millones de migrantes indocumentados.

El papel de ICE en la ofensiva migratoria de Trump ha generado fuertes críticas desde la oposición demócrata y sectores de izquierda por su uso de agentes armados y enmascarados para realizar redadas en lugares públicos contra migrantes indocumentados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que los ataques contra el ICE han aumentado un 1000% desde que se iniciaron las redadas, al inicio del segundo mandato de Trump.

Siga leyendo: Reportaron tiroteo contra centro de detención de migrantes en EE. UU.: una persona murió y otras resultaron heridas

