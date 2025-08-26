¿Cómo impacta una marca personal consolidada en la búsqueda de empleo? Estudio de LinkedIn responde

El auge del marketing y las redes sociales cambiaron las reglas del juego para las personas a la hora de preparar su perfil profesional, porque ahora puede ser mucho más atractivo para las empresas si tiene una marca personal definida. Porque una marca personal no solo es importante para los influencers, también es relevante en otros aspectos laborales. Para un reclutador es indispensable, ya que la persona tiene definidos los aportes y valores que entregará a la empresa de la cual formará parte. Un estudio publicado por LinkedIn señaló que 85% de los reclutadores considera que una marca personal bien definida es fundamental para atraer talento a una organización y para evaluar a candidatos en oportunidades de negocio. Le puede interesar: ¿Cómo construir una marca personal en el trabajo que destaque habilidades y fortalezas?

La relevancia del branding personal en el éxito profesional

Los profesionales que invierten en su marca personal logran hasta un 50% más de ventas y mejores resultados laborales. FOTO: GETTY

1- Ayuda a reconocer tus habilidades, fortalezas y áreas de mejora. 2- Es clave para cumplir de manera efectiva con tus responsabilidades. 3- El 85% de los reclutadores considera esencial contar con una marca personal sólida. 4- Los profesionales que trabajan en su marca personal logran aumentar sus ventas en un 50%. 5- Genera mayor confianza y credibilidad en el entorno laboral. 6- Incrementa la visibilidad y abre más oportunidades. Lea más: Cómo sacarle provecho al valor de la marca personal

Pasos para construir tu marca personal